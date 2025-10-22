- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
58 (82.85%)
Убыточных трейдов:
12 (17.14%)
Лучший трейд:
19.21 USD
Худший трейд:
-10.22 USD
Общая прибыль:
118.00 USD (12 599 pips)
Общий убыток:
-51.11 USD (7 159 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (22.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.34 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
80.11%
Макс. загрузка депозита:
26.78%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.35
Длинных трейдов:
50 (71.43%)
Коротких трейдов:
20 (28.57%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-4.26 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.38 USD (2)
Прирост в месяц:
6.26%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
15.39 USD (10.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.46% (15.54 USD)
По эквити:
43.20% (63.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|35
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|26
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|453
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|894
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.21 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.34 USD
Макс. убыток в серии: -12.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
