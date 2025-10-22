- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
58 (82.85%)
亏损交易:
12 (17.14%)
最好交易:
19.21 USD
最差交易:
-10.22 USD
毛利:
118.00 USD (12 599 pips)
毛利亏损:
-51.11 USD (7 159 pips)
最大连续赢利:
20 (22.34 USD)
最大连续盈利:
22.34 USD (20)
夏普比率:
0.30
交易活动:
80.11%
最大入金加载:
26.78%
最近交易:
21 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.35
长期交易:
50 (71.43%)
短期交易:
20 (28.57%)
利润因子:
2.31
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-4.26 USD
最大连续失误:
2 (-12.38 USD)
最大连续亏损:
-12.38 USD (2)
每月增长:
6.26%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
15.39 USD (10.38%)
相对跌幅:
结余:
10.46% (15.54 USD)
净值:
43.20% (63.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|35
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|26
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|453
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|894
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.21 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.34 USD
最大连续亏损: -12.38 USD
没有评论