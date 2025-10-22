- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
19 (90.47%)
Loss Trade:
2 (9.52%)
Best Trade:
3.96 USD
Worst Trade:
-1.76 USD
Profitto lordo:
29.05 USD (3 824 pips)
Perdita lorda:
-3.16 USD (367 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.51 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.20%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
14.71
Long Trade:
14 (66.67%)
Short Trade:
7 (33.33%)
Fattore di profitto:
9.19
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
1.53 USD
Perdita media:
-1.58 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.76 USD (1)
Crescita mensile:
25.95%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
1.76 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.67% (1.79 USD)
Per equità:
4.77% (6.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|1.1K
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|709
|EURUSD
|615
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.96 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
26%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
2
95%
21
90%
100%
9.19
1.23
USD
USD
5%
1:500