Sinyaller / MetaTrader 5 / OptimusPrime EA
Adolf Anatory Mkonda

OptimusPrime EA

Adolf Anatory Mkonda
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
DooTechnology-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
19 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (9.52%)
En iyi işlem:
3.96 USD
En kötü işlem:
-1.76 USD
Brüt kâr:
29.05 USD (3 824 pips)
Brüt zarar:
-3.16 USD (367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.51 USD (10)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.20%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
14.71
Alış işlemleri:
14 (66.67%)
Satış işlemleri:
7 (33.33%)
Kâr faktörü:
9.19
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
-1.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.76 USD (1)
Aylık büyüme:
25.95%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
1.76 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.67% (1.79 USD)
Varlığa göre:
4.77% (6.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 9
USDJPY 5
GBPUSD 4
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 7
USDJPY 6
GBPUSD 7
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 1.1K
USDJPY 1K
GBPUSD 709
EURUSD 615
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.96 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
25.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 01:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.