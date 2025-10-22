SeñalesSecciones
Adolf Anatory Mkonda

OptimusPrime EA

Adolf Anatory Mkonda
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 67%
DooTechnology-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
58 (82.85%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.14%)
Mejor transacción:
19.21 USD
Peor transacción:
-10.22 USD
Beneficio Bruto:
118.00 USD (12 599 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.11 USD (7 159 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (22.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.34 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
81.11%
Carga máxima del depósito:
26.78%
Último trade:
22 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.35
Transacciones Largas:
50 (71.43%)
Transacciones Cortas:
20 (28.57%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
0.96 USD
Beneficio medio:
2.03 USD
Pérdidas medias:
-4.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-12.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.38 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.26%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
15.39 USD (10.38%)
Reducción relativa:
De balance:
10.46% (15.54 USD)
De fondos:
43.20% (63.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 35
GBPUSD 16
USDJPY 13
EURUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY 26
GBPUSD 22
USDJPY 10
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY 453
GBPUSD 2.3K
USDJPY 1.8K
EURUSD 894
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.21 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +22.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real15
25.00 × 1
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
