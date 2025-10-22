- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
58 (82.85%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.14%)
Mejor transacción:
19.21 USD
Peor transacción:
-10.22 USD
Beneficio Bruto:
118.00 USD (12 599 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.11 USD (7 159 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (22.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.34 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
81.11%
Carga máxima del depósito:
26.78%
Último trade:
22 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.35
Transacciones Largas:
50 (71.43%)
Transacciones Cortas:
20 (28.57%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
0.96 USD
Beneficio medio:
2.03 USD
Pérdidas medias:
-4.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-12.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.38 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.26%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
15.39 USD (10.38%)
Reducción relativa:
De balance:
10.46% (15.54 USD)
De fondos:
43.20% (63.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|35
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CHFJPY
|26
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CHFJPY
|453
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|894
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.21 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +22.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
No hay comentarios