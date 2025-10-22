- Wachstum
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
58 (82.85%)
Verlusttrades:
12 (17.14%)
Bester Trade:
19.21 USD
Schlechtester Trade:
-10.22 USD
Bruttoprofit:
118.00 USD (12 599 pips)
Bruttoverlust:
-51.11 USD (7 159 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (22.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.34 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
81.11%
Max deposit load:
26.78%
Letzter Trade:
24 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.35
Long-Positionen:
50 (71.43%)
Short-Positionen:
20 (28.57%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-12.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.38 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.26%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
15.39 USD (10.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.46% (15.54 USD)
Kapital:
43.20% (63.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|35
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY
|26
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY
|453
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|894
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.21 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
