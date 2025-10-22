- 자본
- 축소
트레이드:
70
이익 거래:
58 (82.85%)
손실 거래:
12 (17.14%)
최고의 거래:
19.21 USD
최악의 거래:
-10.22 USD
총 수익:
118.00 USD (12 599 pips)
총 손실:
-51.11 USD (7 159 pips)
연속 최대 이익:
20 (22.34 USD)
연속 최대 이익:
22.34 USD (20)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
83.13%
최대 입금량:
26.78%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.35
롱(주식매수):
50 (71.43%)
숏(주식차입매도):
20 (28.57%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
2.03 USD
평균 손실:
-4.26 USD
연속 최대 손실:
2 (-12.38 USD)
연속 최대 손실:
-12.38 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
15.39 USD (10.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.46% (15.54 USD)
자본금별:
43.20% (63.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|35
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|26
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|453
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|894
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
