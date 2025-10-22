- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
58 (82.85%)
Negociações com perda:
12 (17.14%)
Melhor negociação:
19.21 USD
Pior negociação:
-10.22 USD
Lucro bruto:
118.00 USD (12 599 pips)
Perda bruta:
-51.11 USD (7 159 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (22.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.34 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
81.11%
Depósito máximo carregado:
26.78%
Último negócio:
23 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.35
Negociações longas:
50 (71.43%)
Negociações curtas:
20 (28.57%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
0.96 USD
Lucro médio:
2.03 USD
Perda média:
-4.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.38 USD (2)
Crescimento mensal:
6.26%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
15.39 USD (10.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.46% (15.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.20% (63.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|35
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|26
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|453
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|894
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
