Sinais / MetaTrader 5 / OptimusPrime EA
Adolf Anatory Mkonda

OptimusPrime EA

Adolf Anatory Mkonda
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
DooTechnology-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
58 (82.85%)
Negociações com perda:
12 (17.14%)
Melhor negociação:
19.21 USD
Pior negociação:
-10.22 USD
Lucro bruto:
118.00 USD (12 599 pips)
Perda bruta:
-51.11 USD (7 159 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (22.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.34 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
81.11%
Depósito máximo carregado:
26.78%
Último negócio:
23 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.35
Negociações longas:
50 (71.43%)
Negociações curtas:
20 (28.57%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
0.96 USD
Lucro médio:
2.03 USD
Perda média:
-4.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.38 USD (2)
Crescimento mensal:
6.26%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
15.39 USD (10.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.46% (15.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.20% (63.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 35
GBPUSD 16
USDJPY 13
EURUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY 26
GBPUSD 22
USDJPY 10
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY 453
GBPUSD 2.3K
USDJPY 1.8K
EURUSD 894
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.21 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.34 USD
Máxima perda consecutiva: -12.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real15
25.00 × 1
Sem comentários
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
