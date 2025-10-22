- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
58 (82.85%)
損失トレード:
12 (17.14%)
ベストトレード:
19.21 USD
最悪のトレード:
-10.22 USD
総利益:
118.00 USD (12 599 pips)
総損失:
-51.11 USD (7 159 pips)
最大連続の勝ち:
20 (22.34 USD)
最大連続利益:
22.34 USD (20)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
81.11%
最大入金額:
26.78%
最近のトレード:
23 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.35
長いトレード:
50 (71.43%)
短いトレード:
20 (28.57%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
0.96 USD
平均利益:
2.03 USD
平均損失:
-4.26 USD
最大連続の負け:
2 (-12.38 USD)
最大連続損失:
-12.38 USD (2)
月間成長:
6.26%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
15.39 USD (10.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.46% (15.54 USD)
エクイティによる:
43.20% (63.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|35
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|26
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|453
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|894
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.21 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.34 USD
最大連続損失: -12.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
レビューなし