Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 134%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 254
Прибыльных трейдов:
2 010 (61.77%)
Убыточных трейдов:
1 244 (38.23%)
Лучший трейд:
314.25 USD
Худший трейд:
-590.41 USD
Общая прибыль:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
Общий убыток:
-15 010.93 USD (7 339 840 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (216.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
791.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
92.54%
Макс. загрузка депозита:
40.19%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
145
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
1 849 (56.82%)
Коротких трейдов:
1 405 (43.18%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
9.33 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-14.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-872.67 USD (3)
Прирост в месяц:
-25.06%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.60 USD
Максимальная:
1 585.53 USD (30.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.28% (629.98 USD)
По эквити:
26.81% (1 144.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 871
NAS100.r 818
BTCUSD 258
SP500.r 207
USDJPY+ 196
GBPUSD+ 192
DJ30.r 130
EURUSD+ 127
GER40.r 118
XAGUSD 50
NZDCAD+ 33
EURNZD+ 28
AUDUSD+ 26
AUDCAD+ 25
USDCAD+ 24
CHFJPY+ 18
AUDNZD+ 17
NZDUSD+ 14
EURCAD+ 14
EURAUD+ 12
EURCHF+ 12
GBPCAD+ 12
GBPJPY+ 10
EURJPY+ 10
AUDJPY+ 9
GBPAUD+ 7
CADCHF+ 5
USDCHF+ 5
GBPCHF+ 2
GBPNZD+ 2
AUDCHF+ 1
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1K
NAS100.r 671
BTCUSD 1
SP500.r 25
USDJPY+ 14
GBPUSD+ 1.1K
DJ30.r -252
EURUSD+ 285
GER40.r -45
XAGUSD 43
NZDCAD+ 31
EURNZD+ 217
AUDUSD+ -128
AUDCAD+ 178
USDCAD+ 75
CHFJPY+ 53
AUDNZD+ -80
NZDUSD+ -3
EURCAD+ 492
EURAUD+ -472
EURCHF+ -4
GBPCAD+ 384
GBPJPY+ -121
EURJPY+ 129
AUDJPY+ -268
GBPAUD+ 384
CADCHF+ 66
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 46
GBPNZD+ -139
AUDCHF+ 25
CADJPY+ 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 183K
NAS100.r 701K
BTCUSD 223K
SP500.r 5.9K
USDJPY+ 7.4K
GBPUSD+ 11K
DJ30.r -251K
EURUSD+ 10K
GER40.r -40K
XAGUSD 879
NZDCAD+ 2.8K
EURNZD+ 5.7K
AUDUSD+ -4K
AUDCAD+ 1.1K
USDCAD+ -2.2K
CHFJPY+ 8K
AUDNZD+ -1.7K
NZDUSD+ -642
EURCAD+ 1.2K
EURAUD+ -3.3K
EURCHF+ 175
GBPCAD+ 1.9K
GBPJPY+ -4.2K
EURJPY+ -3.5K
AUDJPY+ 522
GBPAUD+ 1.1K
CADCHF+ 154
USDCHF+ -109
GBPCHF+ 229
GBPNZD+ -2.6K
AUDCHF+ 70
CADJPY+ 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +314.25 USD
Худший трейд: -590 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +216.80 USD
Макс. убыток в серии: -14.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
1.41 × 96
Работает портфень советников (большинство на пробой уровней), рискованные стратегии не используются (нет сеток, мартингейла и др.)
Нет отзывов
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 21:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ice Rocket
30 USD в месяц
134%
0
0
USD
2.3K
USD
50
87%
3 254
61%
93%
1.24
1.15
USD
45%
1:500
Копировать

