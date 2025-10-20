- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 254
Прибыльных трейдов:
2 010 (61.77%)
Убыточных трейдов:
1 244 (38.23%)
Лучший трейд:
314.25 USD
Худший трейд:
-590.41 USD
Общая прибыль:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
Общий убыток:
-15 010.93 USD (7 339 840 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (216.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
791.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
92.54%
Макс. загрузка депозита:
40.19%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
145
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
1 849 (56.82%)
Коротких трейдов:
1 405 (43.18%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
9.33 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-14.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-872.67 USD (3)
Прирост в месяц:
-25.06%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.60 USD
Максимальная:
1 585.53 USD (30.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.28% (629.98 USD)
По эквити:
26.81% (1 144.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|871
|NAS100.r
|818
|BTCUSD
|258
|SP500.r
|207
|USDJPY+
|196
|GBPUSD+
|192
|DJ30.r
|130
|EURUSD+
|127
|GER40.r
|118
|XAGUSD
|50
|NZDCAD+
|33
|EURNZD+
|28
|AUDUSD+
|26
|AUDCAD+
|25
|USDCAD+
|24
|CHFJPY+
|18
|AUDNZD+
|17
|NZDUSD+
|14
|EURCAD+
|14
|EURAUD+
|12
|EURCHF+
|12
|GBPCAD+
|12
|GBPJPY+
|10
|EURJPY+
|10
|AUDJPY+
|9
|GBPAUD+
|7
|CADCHF+
|5
|USDCHF+
|5
|GBPCHF+
|2
|GBPNZD+
|2
|AUDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1K
|NAS100.r
|671
|BTCUSD
|1
|SP500.r
|25
|USDJPY+
|14
|GBPUSD+
|1.1K
|DJ30.r
|-252
|EURUSD+
|285
|GER40.r
|-45
|XAGUSD
|43
|NZDCAD+
|31
|EURNZD+
|217
|AUDUSD+
|-128
|AUDCAD+
|178
|USDCAD+
|75
|CHFJPY+
|53
|AUDNZD+
|-80
|NZDUSD+
|-3
|EURCAD+
|492
|EURAUD+
|-472
|EURCHF+
|-4
|GBPCAD+
|384
|GBPJPY+
|-121
|EURJPY+
|129
|AUDJPY+
|-268
|GBPAUD+
|384
|CADCHF+
|66
|USDCHF+
|3
|GBPCHF+
|46
|GBPNZD+
|-139
|AUDCHF+
|25
|CADJPY+
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|183K
|NAS100.r
|701K
|BTCUSD
|223K
|SP500.r
|5.9K
|USDJPY+
|7.4K
|GBPUSD+
|11K
|DJ30.r
|-251K
|EURUSD+
|10K
|GER40.r
|-40K
|XAGUSD
|879
|NZDCAD+
|2.8K
|EURNZD+
|5.7K
|AUDUSD+
|-4K
|AUDCAD+
|1.1K
|USDCAD+
|-2.2K
|CHFJPY+
|8K
|AUDNZD+
|-1.7K
|NZDUSD+
|-642
|EURCAD+
|1.2K
|EURAUD+
|-3.3K
|EURCHF+
|175
|GBPCAD+
|1.9K
|GBPJPY+
|-4.2K
|EURJPY+
|-3.5K
|AUDJPY+
|522
|GBPAUD+
|1.1K
|CADCHF+
|154
|USDCHF+
|-109
|GBPCHF+
|229
|GBPNZD+
|-2.6K
|AUDCHF+
|70
|CADJPY+
|42
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +314.25 USD
Худший трейд: -590 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +216.80 USD
Макс. убыток в серии: -14.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|1.41 × 96
Работает портфень советников (большинство на пробой уровней), рискованные стратегии не используются (нет сеток, мартингейла и др.)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
134%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
50
87%
3 254
61%
93%
1.24
1.15
USD
USD
45%
1:500