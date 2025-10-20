SignauxSections
Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
30 USD par mois
croissance depuis 2025 188%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 247
Bénéfice trades:
1 449 (64.48%)
Perte trades:
798 (35.51%)
Meilleure transaction:
310.17 USD
Pire transaction:
-236.69 USD
Bénéfice brut:
12 753.26 USD (4 741 959 pips)
Perte brute:
-8 560.38 USD (4 507 433 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (216.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
791.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
19.23%
Charge de dépôt maximale:
2.00%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
5.90
Longs trades:
1 328 (59.10%)
Courts trades:
919 (40.90%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
1.87 USD
Bénéfice moyen:
8.80 USD
Perte moyenne:
-10.73 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-14.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-432.87 USD (5)
Croissance mensuelle:
49.90%
Prévision annuelle:
605.41%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.60 USD
Maximal:
710.23 USD (32.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.28% (629.98 USD)
Par fonds propres:
0.71% (24.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 711
NAS100.r 489
USDJPY+ 190
GBPUSD+ 150
BTCUSD 147
EURUSD+ 113
DJ30.r 92
XAGUSD 50
SP500.r 46
GER40.r 41
NZDCAD+ 32
EURNZD+ 23
AUDCAD+ 23
AUDUSD+ 22
CHFJPY+ 16
USDCAD+ 14
AUDNZD+ 14
EURCHF+ 12
NZDUSD+ 10
EURAUD+ 9
GBPJPY+ 7
EURJPY+ 7
GBPCAD+ 7
AUDJPY+ 6
EURCAD+ 6
GBPAUD+ 4
CADCHF+ 2
USDCHF+ 2
AUDCHF+ 1
GBPCHF+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.2K
NAS100.r 711
USDJPY+ -21
GBPUSD+ 1.2K
BTCUSD -84
EURUSD+ 61
DJ30.r -155
XAGUSD 43
SP500.r -52
GER40.r 19
NZDCAD+ 18
EURNZD+ 209
AUDCAD+ 153
AUDUSD+ -89
CHFJPY+ 47
USDCAD+ -49
AUDNZD+ -27
EURCHF+ -4
NZDUSD+ -2
EURAUD+ 56
GBPJPY+ 58
EURJPY+ 165
GBPCAD+ 222
AUDJPY+ 79
EURCAD+ 257
GBPAUD+ 38
CADCHF+ 28
USDCHF+ 37
AUDCHF+ 25
GBPCHF+ 37
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 140K
NAS100.r 733K
USDJPY+ 2.1K
GBPUSD+ 7.1K
BTCUSD -503K
EURUSD+ 7.4K
DJ30.r -154K
XAGUSD 879
SP500.r -15K
GER40.r 14K
NZDCAD+ 2.3K
EURNZD+ 5.5K
AUDCAD+ 861
AUDUSD+ -2.3K
CHFJPY+ 7.1K
USDCAD+ -2.8K
AUDNZD+ -1.7K
EURCHF+ 175
NZDUSD+ -364
EURAUD+ -2.7K
GBPJPY+ -4.1K
EURJPY+ -3.9K
GBPCAD+ 574
AUDJPY+ 1.8K
EURCAD+ 778
GBPAUD+ 184
CADCHF+ 52
USDCHF+ 82
AUDCHF+ 70
GBPCHF+ 95
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +310.17 USD
Pire transaction: -237 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +216.80 USD
Perte consécutive maximale: -14.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
1.41 × 96
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
Aucun avis
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ice Rocket
30 USD par mois
188%
0
0
USD
3.4K
USD
41
87%
2 247
64%
19%
1.48
1.87
USD
45%
1:500
