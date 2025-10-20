- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
3 286
이익 거래:
2 029 (61.74%)
손실 거래:
1 257 (38.25%)
최고의 거래:
314.25 USD
최악의 거래:
-590.41 USD
총 수익:
19 031.52 USD (8 248 571 pips)
총 손실:
-15 025.74 USD (7 362 137 pips)
연속 최대 이익:
34 (216.80 USD)
연속 최대 이익:
791.08 USD (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
84.16%
최대 입금량:
40.19%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
1 879 (57.18%)
숏(주식차입매도):
1 407 (42.82%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
9.38 USD
평균 손실:
-11.95 USD
연속 최대 손실:
19 (-14.27 USD)
연속 최대 손실:
-872.67 USD (3)
월별 성장률:
0.67%
연간 예측:
8.15%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.60 USD
최대한의:
1 585.53 USD (30.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.28% (629.98 USD)
자본금별:
26.81% (1 144.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|876
|NAS100.r
|826
|BTCUSD
|260
|SP500.r
|215
|USDJPY+
|196
|GBPUSD+
|194
|DJ30.r
|132
|EURUSD+
|127
|GER40.r
|119
|XAGUSD
|50
|NZDCAD+
|33
|EURNZD+
|28
|AUDUSD+
|27
|AUDCAD+
|25
|USDCAD+
|24
|CHFJPY+
|18
|AUDNZD+
|17
|NZDUSD+
|14
|EURCAD+
|14
|GBPCAD+
|13
|EURAUD+
|12
|EURCHF+
|12
|GBPJPY+
|10
|EURJPY+
|10
|AUDJPY+
|9
|GBPAUD+
|7
|CADCHF+
|5
|USDCHF+
|5
|GBPNZD+
|3
|AUDCHF+
|2
|GBPCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|NAS100.r
|669
|BTCUSD
|1
|SP500.r
|23
|USDJPY+
|14
|GBPUSD+
|1.1K
|DJ30.r
|-226
|EURUSD+
|285
|GER40.r
|-41
|XAGUSD
|43
|NZDCAD+
|31
|EURNZD+
|217
|AUDUSD+
|-127
|AUDCAD+
|178
|USDCAD+
|75
|CHFJPY+
|53
|AUDNZD+
|-80
|NZDUSD+
|-3
|EURCAD+
|492
|GBPCAD+
|397
|EURAUD+
|-472
|EURCHF+
|-4
|GBPJPY+
|-121
|EURJPY+
|129
|AUDJPY+
|-268
|GBPAUD+
|384
|CADCHF+
|66
|USDCHF+
|3
|GBPNZD+
|-110
|AUDCHF+
|51
|GBPCHF+
|46
|CADJPY+
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|195K
|NAS100.r
|699K
|BTCUSD
|215K
|SP500.r
|4.8K
|USDJPY+
|7.4K
|GBPUSD+
|13K
|DJ30.r
|-225K
|EURUSD+
|10K
|GER40.r
|-36K
|XAGUSD
|879
|NZDCAD+
|2.8K
|EURNZD+
|5.7K
|AUDUSD+
|-3.9K
|AUDCAD+
|1.1K
|USDCAD+
|-2.2K
|CHFJPY+
|8K
|AUDNZD+
|-1.7K
|NZDUSD+
|-642
|EURCAD+
|1.2K
|GBPCAD+
|2.3K
|EURAUD+
|-3.3K
|EURCHF+
|175
|GBPJPY+
|-4.2K
|EURJPY+
|-3.5K
|AUDJPY+
|522
|GBPAUD+
|1.1K
|CADCHF+
|154
|USDCHF+
|-109
|GBPNZD+
|-1.6K
|AUDCHF+
|570
|GBPCHF+
|229
|CADJPY+
|42
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +314.25 USD
최악의 거래: -590 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +216.80 USD
연속 최대 손실: -14.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
161%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
53
87%
3 286
61%
84%
1.26
1.22
USD
USD
45%
1:500