Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
0 리뷰
안정성
53
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 161%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 286
이익 거래:
2 029 (61.74%)
손실 거래:
1 257 (38.25%)
최고의 거래:
314.25 USD
최악의 거래:
-590.41 USD
총 수익:
19 031.52 USD (8 248 571 pips)
총 손실:
-15 025.74 USD (7 362 137 pips)
연속 최대 이익:
34 (216.80 USD)
연속 최대 이익:
791.08 USD (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
84.16%
최대 입금량:
40.19%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
1 879 (57.18%)
숏(주식차입매도):
1 407 (42.82%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
9.38 USD
평균 손실:
-11.95 USD
연속 최대 손실:
19 (-14.27 USD)
연속 최대 손실:
-872.67 USD (3)
월별 성장률:
0.67%
연간 예측:
8.15%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.60 USD
최대한의:
1 585.53 USD (30.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.28% (629.98 USD)
자본금별:
26.81% (1 144.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 876
NAS100.r 826
BTCUSD 260
SP500.r 215
USDJPY+ 196
GBPUSD+ 194
DJ30.r 132
EURUSD+ 127
GER40.r 119
XAGUSD 50
NZDCAD+ 33
EURNZD+ 28
AUDUSD+ 27
AUDCAD+ 25
USDCAD+ 24
CHFJPY+ 18
AUDNZD+ 17
NZDUSD+ 14
EURCAD+ 14
GBPCAD+ 13
EURAUD+ 12
EURCHF+ 12
GBPJPY+ 10
EURJPY+ 10
AUDJPY+ 9
GBPAUD+ 7
CADCHF+ 5
USDCHF+ 5
GBPNZD+ 3
AUDCHF+ 2
GBPCHF+ 2
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 1.2K
NAS100.r 669
BTCUSD 1
SP500.r 23
USDJPY+ 14
GBPUSD+ 1.1K
DJ30.r -226
EURUSD+ 285
GER40.r -41
XAGUSD 43
NZDCAD+ 31
EURNZD+ 217
AUDUSD+ -127
AUDCAD+ 178
USDCAD+ 75
CHFJPY+ 53
AUDNZD+ -80
NZDUSD+ -3
EURCAD+ 492
GBPCAD+ 397
EURAUD+ -472
EURCHF+ -4
GBPJPY+ -121
EURJPY+ 129
AUDJPY+ -268
GBPAUD+ 384
CADCHF+ 66
USDCHF+ 3
GBPNZD+ -110
AUDCHF+ 51
GBPCHF+ 46
CADJPY+ 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 195K
NAS100.r 699K
BTCUSD 215K
SP500.r 4.8K
USDJPY+ 7.4K
GBPUSD+ 13K
DJ30.r -225K
EURUSD+ 10K
GER40.r -36K
XAGUSD 879
NZDCAD+ 2.8K
EURNZD+ 5.7K
AUDUSD+ -3.9K
AUDCAD+ 1.1K
USDCAD+ -2.2K
CHFJPY+ 8K
AUDNZD+ -1.7K
NZDUSD+ -642
EURCAD+ 1.2K
GBPCAD+ 2.3K
EURAUD+ -3.3K
EURCHF+ 175
GBPJPY+ -4.2K
EURJPY+ -3.5K
AUDJPY+ 522
GBPAUD+ 1.1K
CADCHF+ 154
USDCHF+ -109
GBPNZD+ -1.6K
AUDCHF+ 570
GBPCHF+ 229
CADJPY+ 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +314.25 USD
최악의 거래: -590 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +216.80 USD
연속 최대 손실: -14.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live
1.41 × 96
VantageInternational-Live 4
37.00 × 1
VantageInternational-Live 10
161.00 × 1
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
리뷰 없음
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 21:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Ice Rocket
월별 30 USD
161%
0
0
USD
2.5K
USD
53
87%
3 286
61%
84%
1.26
1.22
USD
45%
1:500
