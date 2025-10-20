信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ice Rocket
Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 134%
VantageInternational-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
3 254
盈利交易:
2 010 (61.77%)
亏损交易:
1 244 (38.23%)
最好交易:
314.25 USD
最差交易:
-590.41 USD
毛利:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
毛利亏损:
-15 011.17 USD (7 339 840 pips)
最大连续赢利:
34 (216.80 USD)
最大连续盈利:
791.08 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
82.15%
最大入金加载:
40.19%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.36
长期交易:
1 849 (56.82%)
短期交易:
1 405 (43.18%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
9.33 USD
平均损失:
-12.07 USD
最大连续失误:
19 (-14.27 USD)
最大连续亏损:
-872.67 USD (3)
每月增长:
-25.23%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
3.60 USD
最大值:
1 585.53 USD (30.19%)
相对跌幅:
结余:
45.28% (629.98 USD)
净值:
26.81% (1 144.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 871
NAS100.r 818
BTCUSD 258
SP500.r 207
USDJPY+ 196
GBPUSD+ 192
DJ30.r 130
EURUSD+ 127
GER40.r 118
XAGUSD 50
NZDCAD+ 33
EURNZD+ 28
AUDUSD+ 26
AUDCAD+ 25
USDCAD+ 24
CHFJPY+ 18
AUDNZD+ 17
NZDUSD+ 14
EURCAD+ 14
EURAUD+ 12
EURCHF+ 12
GBPCAD+ 12
GBPJPY+ 10
EURJPY+ 10
AUDJPY+ 9
GBPAUD+ 7
CADCHF+ 5
USDCHF+ 5
GBPCHF+ 2
GBPNZD+ 2
AUDCHF+ 1
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 1K
NAS100.r 671
BTCUSD 1
SP500.r 25
USDJPY+ 14
GBPUSD+ 1.1K
DJ30.r -252
EURUSD+ 285
GER40.r -45
XAGUSD 43
NZDCAD+ 31
EURNZD+ 217
AUDUSD+ -128
AUDCAD+ 178
USDCAD+ 75
CHFJPY+ 53
AUDNZD+ -80
NZDUSD+ -3
EURCAD+ 492
EURAUD+ -472
EURCHF+ -4
GBPCAD+ 384
GBPJPY+ -121
EURJPY+ 129
AUDJPY+ -268
GBPAUD+ 384
CADCHF+ 66
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 46
GBPNZD+ -139
AUDCHF+ 25
CADJPY+ 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 183K
NAS100.r 701K
BTCUSD 223K
SP500.r 5.9K
USDJPY+ 7.4K
GBPUSD+ 11K
DJ30.r -251K
EURUSD+ 10K
GER40.r -40K
XAGUSD 879
NZDCAD+ 2.8K
EURNZD+ 5.7K
AUDUSD+ -4K
AUDCAD+ 1.1K
USDCAD+ -2.2K
CHFJPY+ 8K
AUDNZD+ -1.7K
NZDUSD+ -642
EURCAD+ 1.2K
EURAUD+ -3.3K
EURCHF+ 175
GBPCAD+ 1.9K
GBPJPY+ -4.2K
EURJPY+ -3.5K
AUDJPY+ 522
GBPAUD+ 1.1K
CADCHF+ 154
USDCHF+ -109
GBPCHF+ 229
GBPNZD+ -2.6K
AUDCHF+ 70
CADJPY+ 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +314.25 USD
最差交易: -590 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +216.80 USD
最大连续亏损: -14.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
1.41 × 96
VantageInternational-Live 5
57.00 × 1
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 21:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
