交易:
3 254
盈利交易:
2 010 (61.77%)
亏损交易:
1 244 (38.23%)
最好交易:
314.25 USD
最差交易:
-590.41 USD
毛利:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
毛利亏损:
-15 011.17 USD (7 339 840 pips)
最大连续赢利:
34 (216.80 USD)
最大连续盈利:
791.08 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
82.15%
最大入金加载:
40.19%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.36
长期交易:
1 849 (56.82%)
短期交易:
1 405 (43.18%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
9.33 USD
平均损失:
-12.07 USD
最大连续失误:
19 (-14.27 USD)
最大连续亏损:
-872.67 USD (3)
每月增长:
-25.23%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
3.60 USD
最大值:
1 585.53 USD (30.19%)
相对跌幅:
结余:
45.28% (629.98 USD)
净值:
26.81% (1 144.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|871
|NAS100.r
|818
|BTCUSD
|258
|SP500.r
|207
|USDJPY+
|196
|GBPUSD+
|192
|DJ30.r
|130
|EURUSD+
|127
|GER40.r
|118
|XAGUSD
|50
|NZDCAD+
|33
|EURNZD+
|28
|AUDUSD+
|26
|AUDCAD+
|25
|USDCAD+
|24
|CHFJPY+
|18
|AUDNZD+
|17
|NZDUSD+
|14
|EURCAD+
|14
|EURAUD+
|12
|EURCHF+
|12
|GBPCAD+
|12
|GBPJPY+
|10
|EURJPY+
|10
|AUDJPY+
|9
|GBPAUD+
|7
|CADCHF+
|5
|USDCHF+
|5
|GBPCHF+
|2
|GBPNZD+
|2
|AUDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1K
|NAS100.r
|671
|BTCUSD
|1
|SP500.r
|25
|USDJPY+
|14
|GBPUSD+
|1.1K
|DJ30.r
|-252
|EURUSD+
|285
|GER40.r
|-45
|XAGUSD
|43
|NZDCAD+
|31
|EURNZD+
|217
|AUDUSD+
|-128
|AUDCAD+
|178
|USDCAD+
|75
|CHFJPY+
|53
|AUDNZD+
|-80
|NZDUSD+
|-3
|EURCAD+
|492
|EURAUD+
|-472
|EURCHF+
|-4
|GBPCAD+
|384
|GBPJPY+
|-121
|EURJPY+
|129
|AUDJPY+
|-268
|GBPAUD+
|384
|CADCHF+
|66
|USDCHF+
|3
|GBPCHF+
|46
|GBPNZD+
|-139
|AUDCHF+
|25
|CADJPY+
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|183K
|NAS100.r
|701K
|BTCUSD
|223K
|SP500.r
|5.9K
|USDJPY+
|7.4K
|GBPUSD+
|11K
|DJ30.r
|-251K
|EURUSD+
|10K
|GER40.r
|-40K
|XAGUSD
|879
|NZDCAD+
|2.8K
|EURNZD+
|5.7K
|AUDUSD+
|-4K
|AUDCAD+
|1.1K
|USDCAD+
|-2.2K
|CHFJPY+
|8K
|AUDNZD+
|-1.7K
|NZDUSD+
|-642
|EURCAD+
|1.2K
|EURAUD+
|-3.3K
|EURCHF+
|175
|GBPCAD+
|1.9K
|GBPJPY+
|-4.2K
|EURJPY+
|-3.5K
|AUDJPY+
|522
|GBPAUD+
|1.1K
|CADCHF+
|154
|USDCHF+
|-109
|GBPCHF+
|229
|GBPNZD+
|-2.6K
|AUDCHF+
|70
|CADJPY+
|42
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +314.25 USD
最差交易: -590 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +216.80 USD
最大连续亏损: -14.27 USD
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
没有评论
