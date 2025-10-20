SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ice Rocket
Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 134%
VantageInternational-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 254
Negociações com lucro:
2 010 (61.77%)
Negociações com perda:
1 244 (38.23%)
Melhor negociação:
314.25 USD
Pior negociação:
-590.41 USD
Lucro bruto:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
Perda bruta:
-15 011.47 USD (7 339 840 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (216.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
791.08 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
82.15%
Depósito máximo carregado:
40.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.36
Negociações longas:
1 849 (56.82%)
Negociações curtas:
1 405 (43.18%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
1.15 USD
Lucro médio:
9.33 USD
Perda média:
-12.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-14.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-872.67 USD (3)
Crescimento mensal:
-26.83%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.60 USD
Máximo:
1 585.53 USD (30.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.28% (629.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.81% (1 144.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 871
NAS100.r 818
BTCUSD 258
SP500.r 207
USDJPY+ 196
GBPUSD+ 192
DJ30.r 130
EURUSD+ 127
GER40.r 118
XAGUSD 50
NZDCAD+ 33
EURNZD+ 28
AUDUSD+ 26
AUDCAD+ 25
USDCAD+ 24
CHFJPY+ 18
AUDNZD+ 17
NZDUSD+ 14
EURCAD+ 14
EURAUD+ 12
EURCHF+ 12
GBPCAD+ 12
GBPJPY+ 10
EURJPY+ 10
AUDJPY+ 9
GBPAUD+ 7
CADCHF+ 5
USDCHF+ 5
GBPCHF+ 2
GBPNZD+ 2
AUDCHF+ 1
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1K
NAS100.r 671
BTCUSD 1
SP500.r 25
USDJPY+ 14
GBPUSD+ 1.1K
DJ30.r -252
EURUSD+ 285
GER40.r -45
XAGUSD 43
NZDCAD+ 31
EURNZD+ 217
AUDUSD+ -128
AUDCAD+ 178
USDCAD+ 75
CHFJPY+ 53
AUDNZD+ -80
NZDUSD+ -3
EURCAD+ 492
EURAUD+ -472
EURCHF+ -4
GBPCAD+ 384
GBPJPY+ -121
EURJPY+ 129
AUDJPY+ -268
GBPAUD+ 384
CADCHF+ 66
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 46
GBPNZD+ -139
AUDCHF+ 25
CADJPY+ 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 183K
NAS100.r 701K
BTCUSD 223K
SP500.r 5.9K
USDJPY+ 7.4K
GBPUSD+ 11K
DJ30.r -251K
EURUSD+ 10K
GER40.r -40K
XAGUSD 879
NZDCAD+ 2.8K
EURNZD+ 5.7K
AUDUSD+ -4K
AUDCAD+ 1.1K
USDCAD+ -2.2K
CHFJPY+ 8K
AUDNZD+ -1.7K
NZDUSD+ -642
EURCAD+ 1.2K
EURAUD+ -3.3K
EURCHF+ 175
GBPCAD+ 1.9K
GBPJPY+ -4.2K
EURJPY+ -3.5K
AUDJPY+ 522
GBPAUD+ 1.1K
CADCHF+ 154
USDCHF+ -109
GBPCHF+ 229
GBPNZD+ -2.6K
AUDCHF+ 70
CADJPY+ 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +314.25 USD
Pior negociação: -590 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +216.80 USD
Máxima perda consecutiva: -14.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
1.41 × 96
VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
Sem comentários
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 21:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ice Rocket
30 USD por mês
134%
0
0
USD
2.3K
USD
50
87%
3 254
61%
82%
1.24
1.15
USD
45%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.