Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 187%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 242
Profit Trade:
1 445 (64.45%)
Loss Trade:
797 (35.55%)
Best Trade:
310.17 USD
Worst Trade:
-236.69 USD
Profitto lordo:
12 717.73 USD (4 735 321 pips)
Perdita lorda:
-8 532.06 USD (4 504 611 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (216.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
791.08 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.89
Long Trade:
1 324 (59.05%)
Short Trade:
918 (40.95%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
8.80 USD
Perdita media:
-10.71 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-14.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-432.87 USD (5)
Crescita mensile:
49.58%
Previsione annuale:
601.57%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.60 USD
Massimale:
710.23 USD (32.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.28% (629.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 709
NAS100.r 488
USDJPY+ 190
GBPUSD+ 150
BTCUSD 147
EURUSD+ 113
DJ30.r 92
XAGUSD 50
SP500.r 44
GER40.r 41
NZDCAD+ 32
EURNZD+ 23
AUDCAD+ 23
AUDUSD+ 22
CHFJPY+ 16
USDCAD+ 14
AUDNZD+ 14
EURCHF+ 12
NZDUSD+ 10
EURAUD+ 9
GBPJPY+ 7
EURJPY+ 7
GBPCAD+ 7
AUDJPY+ 6
EURCAD+ 6
GBPAUD+ 4
CADCHF+ 2
USDCHF+ 2
AUDCHF+ 1
GBPCHF+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.2K
NAS100.r 708
USDJPY+ -21
GBPUSD+ 1.2K
BTCUSD -84
EURUSD+ 61
DJ30.r -155
XAGUSD 43
SP500.r -55
GER40.r 19
NZDCAD+ 18
EURNZD+ 209
AUDCAD+ 153
AUDUSD+ -89
CHFJPY+ 47
USDCAD+ -49
AUDNZD+ -27
EURCHF+ -4
NZDUSD+ -2
EURAUD+ 56
GBPJPY+ 58
EURJPY+ 165
GBPCAD+ 222
AUDJPY+ 79
EURCAD+ 257
GBPAUD+ 38
CADCHF+ 28
USDCHF+ 37
AUDCHF+ 25
GBPCHF+ 37
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 140K
NAS100.r 731K
USDJPY+ 2.1K
GBPUSD+ 7.1K
BTCUSD -503K
EURUSD+ 7.4K
DJ30.r -154K
XAGUSD 879
SP500.r -16K
GER40.r 14K
NZDCAD+ 2.3K
EURNZD+ 5.5K
AUDCAD+ 861
AUDUSD+ -2.3K
CHFJPY+ 7.1K
USDCAD+ -2.8K
AUDNZD+ -1.7K
EURCHF+ 175
NZDUSD+ -364
EURAUD+ -2.7K
GBPJPY+ -4.1K
EURJPY+ -3.9K
GBPCAD+ 574
AUDJPY+ 1.8K
EURCAD+ 778
GBPAUD+ 184
CADCHF+ 52
USDCHF+ 82
AUDCHF+ 70
GBPCHF+ 95
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +310.17 USD
Worst Trade: -237 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +216.80 USD
Massima perdita consecutiva: -14.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
1.41 × 96
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
