SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ice Rocket
Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 134%
VantageInternational-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 254
Gewinntrades:
2 010 (61.77%)
Verlusttrades:
1 244 (38.23%)
Bester Trade:
314.25 USD
Schlechtester Trade:
-590.41 USD
Bruttoprofit:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
Bruttoverlust:
-15 011.47 USD (7 339 840 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (216.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
791.08 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
82.15%
Max deposit load:
40.19%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.36
Long-Positionen:
1 849 (56.82%)
Short-Positionen:
1 405 (43.18%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-14.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-872.67 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-26.83%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.60 USD
Maximaler:
1 585.53 USD (30.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.28% (629.98 USD)
Kapital:
26.81% (1 144.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 871
NAS100.r 818
BTCUSD 258
SP500.r 207
USDJPY+ 196
GBPUSD+ 192
DJ30.r 130
EURUSD+ 127
GER40.r 118
XAGUSD 50
NZDCAD+ 33
EURNZD+ 28
AUDUSD+ 26
AUDCAD+ 25
USDCAD+ 24
CHFJPY+ 18
AUDNZD+ 17
NZDUSD+ 14
EURCAD+ 14
EURAUD+ 12
EURCHF+ 12
GBPCAD+ 12
GBPJPY+ 10
EURJPY+ 10
AUDJPY+ 9
GBPAUD+ 7
CADCHF+ 5
USDCHF+ 5
GBPCHF+ 2
GBPNZD+ 2
AUDCHF+ 1
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1K
NAS100.r 671
BTCUSD 1
SP500.r 25
USDJPY+ 14
GBPUSD+ 1.1K
DJ30.r -252
EURUSD+ 285
GER40.r -45
XAGUSD 43
NZDCAD+ 31
EURNZD+ 217
AUDUSD+ -128
AUDCAD+ 178
USDCAD+ 75
CHFJPY+ 53
AUDNZD+ -80
NZDUSD+ -3
EURCAD+ 492
EURAUD+ -472
EURCHF+ -4
GBPCAD+ 384
GBPJPY+ -121
EURJPY+ 129
AUDJPY+ -268
GBPAUD+ 384
CADCHF+ 66
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 46
GBPNZD+ -139
AUDCHF+ 25
CADJPY+ 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 183K
NAS100.r 701K
BTCUSD 223K
SP500.r 5.9K
USDJPY+ 7.4K
GBPUSD+ 11K
DJ30.r -251K
EURUSD+ 10K
GER40.r -40K
XAGUSD 879
NZDCAD+ 2.8K
EURNZD+ 5.7K
AUDUSD+ -4K
AUDCAD+ 1.1K
USDCAD+ -2.2K
CHFJPY+ 8K
AUDNZD+ -1.7K
NZDUSD+ -642
EURCAD+ 1.2K
EURAUD+ -3.3K
EURCHF+ 175
GBPCAD+ 1.9K
GBPJPY+ -4.2K
EURJPY+ -3.5K
AUDJPY+ 522
GBPAUD+ 1.1K
CADCHF+ 154
USDCHF+ -109
GBPCHF+ 229
GBPNZD+ -2.6K
AUDCHF+ 70
CADJPY+ 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +314.25 USD
Schlechtester Trade: -590 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +216.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
1.41 × 96
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
Keine Bewertungen
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 21:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ice Rocket
30 USD pro Monat
134%
0
0
USD
2.3K
USD
50
87%
3 254
61%
82%
1.24
1.15
USD
45%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.