Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 134%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 254
利益トレード:
2 010 (61.77%)
損失トレード:
1 244 (38.23%)
ベストトレード:
314.25 USD
最悪のトレード:
-590.41 USD
総利益:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
総損失:
-15 011.47 USD (7 339 840 pips)
最大連続の勝ち:
34 (216.80 USD)
最大連続利益:
791.08 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
82.15%
最大入金額:
40.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.36
長いトレード:
1 849 (56.82%)
短いトレード:
1 405 (43.18%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-12.07 USD
最大連続の負け:
19 (-14.27 USD)
最大連続損失:
-872.67 USD (3)
月間成長:
-26.83%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.60 USD
最大の:
1 585.53 USD (30.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.28% (629.98 USD)
エクイティによる:
26.81% (1 144.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 871
NAS100.r 818
BTCUSD 258
SP500.r 207
USDJPY+ 196
GBPUSD+ 192
DJ30.r 130
EURUSD+ 127
GER40.r 118
XAGUSD 50
NZDCAD+ 33
EURNZD+ 28
AUDUSD+ 26
AUDCAD+ 25
USDCAD+ 24
CHFJPY+ 18
AUDNZD+ 17
NZDUSD+ 14
EURCAD+ 14
EURAUD+ 12
EURCHF+ 12
GBPCAD+ 12
GBPJPY+ 10
EURJPY+ 10
AUDJPY+ 9
GBPAUD+ 7
CADCHF+ 5
USDCHF+ 5
GBPCHF+ 2
GBPNZD+ 2
AUDCHF+ 1
CADJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 1K
NAS100.r 671
BTCUSD 1
SP500.r 25
USDJPY+ 14
GBPUSD+ 1.1K
DJ30.r -252
EURUSD+ 285
GER40.r -45
XAGUSD 43
NZDCAD+ 31
EURNZD+ 217
AUDUSD+ -128
AUDCAD+ 178
USDCAD+ 75
CHFJPY+ 53
AUDNZD+ -80
NZDUSD+ -3
EURCAD+ 492
EURAUD+ -472
EURCHF+ -4
GBPCAD+ 384
GBPJPY+ -121
EURJPY+ 129
AUDJPY+ -268
GBPAUD+ 384
CADCHF+ 66
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 46
GBPNZD+ -139
AUDCHF+ 25
CADJPY+ 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 183K
NAS100.r 701K
BTCUSD 223K
SP500.r 5.9K
USDJPY+ 7.4K
GBPUSD+ 11K
DJ30.r -251K
EURUSD+ 10K
GER40.r -40K
XAGUSD 879
NZDCAD+ 2.8K
EURNZD+ 5.7K
AUDUSD+ -4K
AUDCAD+ 1.1K
USDCAD+ -2.2K
CHFJPY+ 8K
AUDNZD+ -1.7K
NZDUSD+ -642
EURCAD+ 1.2K
EURAUD+ -3.3K
EURCHF+ 175
GBPCAD+ 1.9K
GBPJPY+ -4.2K
EURJPY+ -3.5K
AUDJPY+ 522
GBPAUD+ 1.1K
CADCHF+ 154
USDCHF+ -109
GBPCHF+ 229
GBPNZD+ -2.6K
AUDCHF+ 70
CADJPY+ 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +314.25 USD
最悪のトレード: -590 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +216.80 USD
最大連続損失: -14.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
1.41 × 96
VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
レビューなし
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 21:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ice Rocket
30 USD/月
134%
0
0
USD
2.3K
USD
50
87%
3 254
61%
82%
1.24
1.15
USD
45%
1:500
