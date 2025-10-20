- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
3 254
利益トレード:
2 010 (61.77%)
損失トレード:
1 244 (38.23%)
ベストトレード:
314.25 USD
最悪のトレード:
-590.41 USD
総利益:
18 758.59 USD (8 191 962 pips)
総損失:
-15 011.47 USD (7 339 840 pips)
最大連続の勝ち:
34 (216.80 USD)
最大連続利益:
791.08 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
82.15%
最大入金額:
40.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.36
長いトレード:
1 849 (56.82%)
短いトレード:
1 405 (43.18%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-12.07 USD
最大連続の負け:
19 (-14.27 USD)
最大連続損失:
-872.67 USD (3)
月間成長:
-26.83%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.60 USD
最大の:
1 585.53 USD (30.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.28% (629.98 USD)
エクイティによる:
26.81% (1 144.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|871
|NAS100.r
|818
|BTCUSD
|258
|SP500.r
|207
|USDJPY+
|196
|GBPUSD+
|192
|DJ30.r
|130
|EURUSD+
|127
|GER40.r
|118
|XAGUSD
|50
|NZDCAD+
|33
|EURNZD+
|28
|AUDUSD+
|26
|AUDCAD+
|25
|USDCAD+
|24
|CHFJPY+
|18
|AUDNZD+
|17
|NZDUSD+
|14
|EURCAD+
|14
|EURAUD+
|12
|EURCHF+
|12
|GBPCAD+
|12
|GBPJPY+
|10
|EURJPY+
|10
|AUDJPY+
|9
|GBPAUD+
|7
|CADCHF+
|5
|USDCHF+
|5
|GBPCHF+
|2
|GBPNZD+
|2
|AUDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1K
|NAS100.r
|671
|BTCUSD
|1
|SP500.r
|25
|USDJPY+
|14
|GBPUSD+
|1.1K
|DJ30.r
|-252
|EURUSD+
|285
|GER40.r
|-45
|XAGUSD
|43
|NZDCAD+
|31
|EURNZD+
|217
|AUDUSD+
|-128
|AUDCAD+
|178
|USDCAD+
|75
|CHFJPY+
|53
|AUDNZD+
|-80
|NZDUSD+
|-3
|EURCAD+
|492
|EURAUD+
|-472
|EURCHF+
|-4
|GBPCAD+
|384
|GBPJPY+
|-121
|EURJPY+
|129
|AUDJPY+
|-268
|GBPAUD+
|384
|CADCHF+
|66
|USDCHF+
|3
|GBPCHF+
|46
|GBPNZD+
|-139
|AUDCHF+
|25
|CADJPY+
|11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|183K
|NAS100.r
|701K
|BTCUSD
|223K
|SP500.r
|5.9K
|USDJPY+
|7.4K
|GBPUSD+
|11K
|DJ30.r
|-251K
|EURUSD+
|10K
|GER40.r
|-40K
|XAGUSD
|879
|NZDCAD+
|2.8K
|EURNZD+
|5.7K
|AUDUSD+
|-4K
|AUDCAD+
|1.1K
|USDCAD+
|-2.2K
|CHFJPY+
|8K
|AUDNZD+
|-1.7K
|NZDUSD+
|-642
|EURCAD+
|1.2K
|EURAUD+
|-3.3K
|EURCHF+
|175
|GBPCAD+
|1.9K
|GBPJPY+
|-4.2K
|EURJPY+
|-3.5K
|AUDJPY+
|522
|GBPAUD+
|1.1K
|CADCHF+
|154
|USDCHF+
|-109
|GBPCHF+
|229
|GBPNZD+
|-2.6K
|AUDCHF+
|70
|CADJPY+
|42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +314.25 USD
最悪のトレード: -590 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +216.80 USD
最大連続損失: -14.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VantageInternational-Live
|1.41 × 96
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
30 USD/月
134%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
50
87%
3 254
61%
82%
1.24
1.15
USD
USD
45%
1:500