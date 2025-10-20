- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
2 242
Kârla kapanan işlemler:
1 445 (64.45%)
Zararla kapanan işlemler:
797 (35.55%)
En iyi işlem:
310.17 USD
En kötü işlem:
-236.69 USD
Brüt kâr:
12 717.73 USD (4 735 321 pips)
Brüt zarar:
-8 532.06 USD (4 504 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (216.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
791.08 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.89
Alış işlemleri:
1 324 (59.05%)
Satış işlemleri:
918 (40.95%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
8.80 USD
Ortalama zarar:
-10.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-14.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-432.87 USD (5)
Aylık büyüme:
49.58%
Yıllık tahmin:
601.57%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.60 USD
Maksimum:
710.23 USD (32.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.28% (629.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|709
|NAS100.r
|488
|USDJPY+
|190
|GBPUSD+
|150
|BTCUSD
|147
|EURUSD+
|113
|DJ30.r
|92
|XAGUSD
|50
|SP500.r
|44
|GER40.r
|41
|NZDCAD+
|32
|EURNZD+
|23
|AUDCAD+
|23
|AUDUSD+
|22
|CHFJPY+
|16
|USDCAD+
|14
|AUDNZD+
|14
|EURCHF+
|12
|NZDUSD+
|10
|EURAUD+
|9
|GBPJPY+
|7
|EURJPY+
|7
|GBPCAD+
|7
|AUDJPY+
|6
|EURCAD+
|6
|GBPAUD+
|4
|CADCHF+
|2
|USDCHF+
|2
|AUDCHF+
|1
|GBPCHF+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.2K
|NAS100.r
|708
|USDJPY+
|-21
|GBPUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|-84
|EURUSD+
|61
|DJ30.r
|-155
|XAGUSD
|43
|SP500.r
|-55
|GER40.r
|19
|NZDCAD+
|18
|EURNZD+
|209
|AUDCAD+
|153
|AUDUSD+
|-89
|CHFJPY+
|47
|USDCAD+
|-49
|AUDNZD+
|-27
|EURCHF+
|-4
|NZDUSD+
|-2
|EURAUD+
|56
|GBPJPY+
|58
|EURJPY+
|165
|GBPCAD+
|222
|AUDJPY+
|79
|EURCAD+
|257
|GBPAUD+
|38
|CADCHF+
|28
|USDCHF+
|37
|AUDCHF+
|25
|GBPCHF+
|37
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|140K
|NAS100.r
|731K
|USDJPY+
|2.1K
|GBPUSD+
|7.1K
|BTCUSD
|-503K
|EURUSD+
|7.4K
|DJ30.r
|-154K
|XAGUSD
|879
|SP500.r
|-16K
|GER40.r
|14K
|NZDCAD+
|2.3K
|EURNZD+
|5.5K
|AUDCAD+
|861
|AUDUSD+
|-2.3K
|CHFJPY+
|7.1K
|USDCAD+
|-2.8K
|AUDNZD+
|-1.7K
|EURCHF+
|175
|NZDUSD+
|-364
|EURAUD+
|-2.7K
|GBPJPY+
|-4.1K
|EURJPY+
|-3.9K
|GBPCAD+
|574
|AUDJPY+
|1.8K
|EURCAD+
|778
|GBPAUD+
|184
|CADCHF+
|52
|USDCHF+
|82
|AUDCHF+
|70
|GBPCHF+
|95
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +310.17 USD
En kötü işlem: -237 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +216.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
