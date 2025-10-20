SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ice Rocket
Victor Minaev

Ice Rocket

Victor Minaev
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 187%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 242
Kârla kapanan işlemler:
1 445 (64.45%)
Zararla kapanan işlemler:
797 (35.55%)
En iyi işlem:
310.17 USD
En kötü işlem:
-236.69 USD
Brüt kâr:
12 717.73 USD (4 735 321 pips)
Brüt zarar:
-8 532.06 USD (4 504 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (216.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
791.08 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.89
Alış işlemleri:
1 324 (59.05%)
Satış işlemleri:
918 (40.95%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
8.80 USD
Ortalama zarar:
-10.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-14.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-432.87 USD (5)
Aylık büyüme:
49.58%
Yıllık tahmin:
601.57%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.60 USD
Maksimum:
710.23 USD (32.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.28% (629.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 709
NAS100.r 488
USDJPY+ 190
GBPUSD+ 150
BTCUSD 147
EURUSD+ 113
DJ30.r 92
XAGUSD 50
SP500.r 44
GER40.r 41
NZDCAD+ 32
EURNZD+ 23
AUDCAD+ 23
AUDUSD+ 22
CHFJPY+ 16
USDCAD+ 14
AUDNZD+ 14
EURCHF+ 12
NZDUSD+ 10
EURAUD+ 9
GBPJPY+ 7
EURJPY+ 7
GBPCAD+ 7
AUDJPY+ 6
EURCAD+ 6
GBPAUD+ 4
CADCHF+ 2
USDCHF+ 2
AUDCHF+ 1
GBPCHF+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.2K
NAS100.r 708
USDJPY+ -21
GBPUSD+ 1.2K
BTCUSD -84
EURUSD+ 61
DJ30.r -155
XAGUSD 43
SP500.r -55
GER40.r 19
NZDCAD+ 18
EURNZD+ 209
AUDCAD+ 153
AUDUSD+ -89
CHFJPY+ 47
USDCAD+ -49
AUDNZD+ -27
EURCHF+ -4
NZDUSD+ -2
EURAUD+ 56
GBPJPY+ 58
EURJPY+ 165
GBPCAD+ 222
AUDJPY+ 79
EURCAD+ 257
GBPAUD+ 38
CADCHF+ 28
USDCHF+ 37
AUDCHF+ 25
GBPCHF+ 37
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 140K
NAS100.r 731K
USDJPY+ 2.1K
GBPUSD+ 7.1K
BTCUSD -503K
EURUSD+ 7.4K
DJ30.r -154K
XAGUSD 879
SP500.r -16K
GER40.r 14K
NZDCAD+ 2.3K
EURNZD+ 5.5K
AUDCAD+ 861
AUDUSD+ -2.3K
CHFJPY+ 7.1K
USDCAD+ -2.8K
AUDNZD+ -1.7K
EURCHF+ 175
NZDUSD+ -364
EURAUD+ -2.7K
GBPJPY+ -4.1K
EURJPY+ -3.9K
GBPCAD+ 574
AUDJPY+ 1.8K
EURCAD+ 778
GBPAUD+ 184
CADCHF+ 52
USDCHF+ 82
AUDCHF+ 70
GBPCHF+ 95
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +310.17 USD
En kötü işlem: -237 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +216.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
1.41 × 96
A portfolio of Expert Advisors is working (most of them break through levels), risky strategies are not used (there are no grids, martingales, etc.)
İnceleme yok
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.15% of days out of 286 days of the signal's entire lifetime.
