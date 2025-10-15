- Прирост
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-18K
|EURJPY
|370
|GBPJPY
|303
|USDJPY
|793
|EURNZD
|2
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|EURJPY
|1.6K
|GBPJPY
|1.4K
|USDJPY
|2.1K
|EURNZD
|137
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 8
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
Институциональный Трейдинг | Капитал >$100,000 | Низкий Риск
Хватит копировать рискованные счета ("гэмблинг"). Этот сигнал работает на Реальном Личном Счете с эквити >$100,000 USD. Я торгую с целью сохранения и приумножения собственного крупного капитала, что гарантирует максимальную безопасность и для ваших средств.
💎 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЭТОТ СИГНАЛ?
-
Ультра-низкая загрузка депозита: В среднем 3.5%. Мы практически не используем кредитное плечо на максимум. Огромный запас прочности.
-
Никаких опасных алгоритмов: НЕТ Мартингейла, НЕТ Сеток (No Grid). Только 100% ручная торговля, основанная на структуре рынка.
-
Личная ответственность: Я торгую на свои деньги. Я зарабатываю, когда зарабатываете вы. Безопасность — прежде всего.
Торговая Стратегия (BM Forex Pro):
-
Активы: Фокус на XAU/USD (Золото), GBP/USD и GBP/JPY.
-
Анализ: Комбинация Макро-анализа (тренды H4/D1) и Price Action для точного входа.
-
Риск-менеджмент: У каждой сделки есть жесткий Stop Loss. Сохранение капитала — приоритет №1.
-
Качество, а не количество: Мы не торгуем ради процесса. Мы ждем идеальных условий на рынке.
Подтверждение: Я также управляю другим крупным счетом [LuckyBunga777]. Стабильные результаты на нескольких счетах доказывают, что это мастерство и система, а не удача.
