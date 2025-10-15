Институциональный Трейдинг | Капитал >$100,000 | Низкий Риск

Хватит копировать рискованные счета ("гэмблинг"). Этот сигнал работает на Реальном Личном Счете с эквити >$100,000 USD. Я торгую с целью сохранения и приумножения собственного крупного капитала, что гарантирует максимальную безопасность и для ваших средств.

💎 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЭТОТ СИГНАЛ?

Ультра-низкая загрузка депозита: В среднем 3.5% . Мы практически не используем кредитное плечо на максимум. Огромный запас прочности.

Никаких опасных алгоритмов: НЕТ Мартингейла, НЕТ Сеток (No Grid). Только 100% ручная торговля, основанная на структуре рынка.

Личная ответственность: Я торгую на свои деньги. Я зарабатываю, когда зарабатываете вы. Безопасность — прежде всего.

Торговая Стратегия (BM Forex Pro):

Активы: Фокус на XAU/USD (Золото), GBP/USD и GBP/JPY. Анализ: Комбинация Макро-анализа (тренды H4/D1) и Price Action для точного входа. Риск-менеджмент: У каждой сделки есть жесткий Stop Loss. Сохранение капитала — приоритет №1. Качество, а не количество: Мы не торгуем ради процесса. Мы ждем идеальных условий на рынке.

Подтверждение: Я также управляю другим крупным счетом [LuckyBunga777]. Стабильные результаты на нескольких счетах доказывают, что это мастерство и система, а не удача.