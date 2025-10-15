СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BAP77 Capital
Benlmuchtarst

BAP77 Capital

Benlmuchtarst
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
450
Прибыльных трейдов:
251 (55.77%)
Убыточных трейдов:
199 (44.22%)
Лучший трейд:
2 740.00 USD
Худший трейд:
-3 510.00 USD
Общая прибыль:
155 150.81 USD (475 637 pips)
Общий убыток:
-172 077.31 USD (453 744 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (12 599.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 599.48 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
86.98%
Макс. загрузка депозита:
3.49%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
319 (70.89%)
Коротких трейдов:
131 (29.11%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-37.61 USD
Средняя прибыль:
618.13 USD
Средний убыток:
-864.71 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-15 453.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 453.00 USD (13)
Прирост в месяц:
-7.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34 281.78 USD
Максимальная:
65 442.26 USD (158.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.17% (65 442.26 USD)
По эквити:
4.40% (7 653.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 438
EURJPY 5
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -18K
EURJPY 370
GBPJPY 303
USDJPY 793
EURNZD 2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
EURJPY 1.6K
GBPJPY 1.4K
USDJPY 2.1K
EURNZD 137
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 740.00 USD
Худший трейд: -3 510 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +12 599.48 USD
Макс. убыток в серии: -15 453.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 8
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
Институциональный Трейдинг | Капитал >$100,000 | Низкий Риск

Хватит копировать рискованные счета ("гэмблинг"). Этот сигнал работает на Реальном Личном Счете с эквити >$100,000 USD. Я торгую с целью сохранения и приумножения собственного крупного капитала, что гарантирует максимальную безопасность и для ваших средств.

💎 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЭТОТ СИГНАЛ?

  • Ультра-низкая загрузка депозита: В среднем 3.5%. Мы практически не используем кредитное плечо на максимум. Огромный запас прочности.

  • Никаких опасных алгоритмов: НЕТ Мартингейла, НЕТ Сеток (No Grid). Только 100% ручная торговля, основанная на структуре рынка.

  • Личная ответственность: Я торгую на свои деньги. Я зарабатываю, когда зарабатываете вы. Безопасность — прежде всего.

Торговая Стратегия (BM Forex Pro):

  1. Активы: Фокус на XAU/USD (Золото), GBP/USD и GBP/JPY.

  2. Анализ: Комбинация Макро-анализа (тренды H4/D1) и Price Action для точного входа.

  3. Риск-менеджмент: У каждой сделки есть жесткий Stop Loss. Сохранение капитала — приоритет №1.

  4. Качество, а не количество: Мы не торгуем ради процесса. Мы ждем идеальных условий на рынке.

Подтверждение: Я также управляю другим крупным счетом [LuckyBunga777]. Стабильные результаты на нескольких счетах доказывают, что это мастерство и система, а не удача.


Нет отзывов
2025.12.24 01:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 05:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.10.15 07:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 06:47
Share of trading days is too low
2025.10.15 06:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BAP77 Capital
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
252K
USD
11
0%
450
55%
87%
0.90
-37.61
USD
27%
1:50
Копировать

