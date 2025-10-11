СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX AI 4C
Marios Skyrianidis

THPX AI 4C

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 177%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 230
Прибыльных трейдов:
730 (59.34%)
Убыточных трейдов:
500 (40.65%)
Лучший трейд:
662.14 USD
Худший трейд:
-816.70 USD
Общая прибыль:
133 287.64 USD (13 709 801 pips)
Общий убыток:
-88 985.21 USD (8 161 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (3 785.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 785.71 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
34.18%
Макс. загрузка депозита:
3.02%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.86
Длинных трейдов:
633 (51.46%)
Коротких трейдов:
597 (48.54%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
36.02 USD
Средняя прибыль:
182.59 USD
Средний убыток:
-177.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 433.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 433.76 USD (7)
Прирост в месяц:
31.28%
Годовой прогноз:
379.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
583.41 USD
Максимальная:
6 460.80 USD (18.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.37% (6 460.80 USD)
По эквити:
1.71% (559.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCEUR 630
BRTBTC 600
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCEUR 32K
BRTBTC 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCEUR 5.5M
BRTBTC 25K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +662.14 USD
Худший трейд: -817 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 785.71 USD
Макс. убыток в серии: -1 433.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Нет отзывов
