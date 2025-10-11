- Прирост
Всего трейдов:
1 230
Прибыльных трейдов:
730 (59.34%)
Убыточных трейдов:
500 (40.65%)
Лучший трейд:
662.14 USD
Худший трейд:
-816.70 USD
Общая прибыль:
133 287.64 USD (13 709 801 pips)
Общий убыток:
-88 985.21 USD (8 161 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (3 785.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 785.71 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
34.18%
Макс. загрузка депозита:
3.02%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.86
Длинных трейдов:
633 (51.46%)
Коротких трейдов:
597 (48.54%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
36.02 USD
Средняя прибыль:
182.59 USD
Средний убыток:
-177.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 433.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 433.76 USD (7)
Прирост в месяц:
31.28%
Годовой прогноз:
379.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
583.41 USD
Максимальная:
6 460.80 USD (18.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.37% (6 460.80 USD)
По эквити:
1.71% (559.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|630
|BRTBTC
|600
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCEUR
|32K
|BRTBTC
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCEUR
|5.5M
|BRTBTC
|25K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
