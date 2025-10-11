- Crescita
Trade:
563
Profit Trade:
291 (51.68%)
Loss Trade:
272 (48.31%)
Best Trade:
609.77 USD
Worst Trade:
-816.70 USD
Profitto lordo:
54 819.28 USD (5 709 038 pips)
Perdita lorda:
-50 964.93 USD (4 907 496 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 352.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 352.18 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
174
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
288 (51.15%)
Short Trade:
275 (48.85%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
6.85 USD
Profitto medio:
188.38 USD
Perdita media:
-187.37 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 433.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 433.76 USD (7)
Crescita mensile:
-7.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
583.41 USD
Massimale:
6 460.80 USD (18.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.37% (6 460.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|310
|BRTBTC
|253
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCEUR
|4.7K
|BRTBTC
|-851
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCEUR
|803K
|BRTBTC
|-1.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
