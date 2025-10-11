SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX AI 4C
Marios Skyrianidis

THPX AI 4C

Marios Skyrianidis
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
563
Profit Trade:
291 (51.68%)
Loss Trade:
272 (48.31%)
Best Trade:
609.77 USD
Worst Trade:
-816.70 USD
Profitto lordo:
54 819.28 USD (5 709 038 pips)
Perdita lorda:
-50 964.93 USD (4 907 496 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 352.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 352.18 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
174
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
288 (51.15%)
Short Trade:
275 (48.85%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
6.85 USD
Profitto medio:
188.38 USD
Perdita media:
-187.37 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 433.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 433.76 USD (7)
Crescita mensile:
-7.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
583.41 USD
Massimale:
6 460.80 USD (18.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.37% (6 460.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCEUR 310
BRTBTC 253
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCEUR 4.7K
BRTBTC -851
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCEUR 803K
BRTBTC -1.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +609.77 USD
Worst Trade: -817 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 352.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 433.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati