トレード:
1 242
利益トレード:
738 (59.42%)
損失トレード:
504 (40.58%)
ベストトレード:
662.14 USD
最悪のトレード:
-816.70 USD
総利益:
134 563.54 USD (13 815 485 pips)
総損失:
-89 755.96 USD (8 292 224 pips)
最大連続の勝ち:
21 (3 785.71 USD)
最大連続利益:
3 785.71 USD (21)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
35.18%
最大入金額:
3.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.94
長いトレード:
637 (51.29%)
短いトレード:
605 (48.71%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
36.08 USD
平均利益:
182.34 USD
平均損失:
-178.09 USD
最大連続の負け:
7 (-1 433.76 USD)
最大連続損失:
-1 433.76 USD (7)
月間成長:
30.39%
年間予想:
368.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
583.41 USD
最大の:
6 460.80 USD (18.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.37% (6 460.80 USD)
エクイティによる:
1.71% (559.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|637
|BRTBTC
|605
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCEUR
|32K
|BRTBTC
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCEUR
|5.5M
|BRTBTC
|26K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
ベストトレード: +662.14 USD
最悪のトレード: -817 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 785.71 USD
最大連続損失: -1 433.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
