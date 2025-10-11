- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 249
Gewinntrades:
738 (59.08%)
Verlusttrades:
511 (40.91%)
Bester Trade:
662.14 USD
Schlechtester Trade:
-816.70 USD
Bruttoprofit:
134 563.54 USD (13 815 485 pips)
Bruttoverlust:
-90 858.92 USD (8 390 556 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (3 785.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 785.71 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
35.18%
Max deposit load:
3.02%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
6.76
Long-Positionen:
640 (51.24%)
Short-Positionen:
609 (48.76%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
34.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
182.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-177.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 433.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 433.76 USD (7)
Wachstum pro Monat :
23.35%
Jahresprognose:
283.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
583.41 USD
Maximaler:
6 460.80 USD (18.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.37% (6 460.80 USD)
Kapital:
1.71% (559.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|640
|BRTBTC
|609
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCEUR
|31K
|BRTBTC
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCEUR
|5.4M
|BRTBTC
|25K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +662.14 USD
Schlechtester Trade: -817 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 785.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 433.76 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
175%
0
0
USD
USD
69K
USD
USD
19
0%
1 249
59%
35%
1.48
34.99
USD
USD
18%
1:100