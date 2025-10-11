- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
563
Bénéfice trades:
291 (51.68%)
Perte trades:
272 (48.31%)
Meilleure transaction:
609.77 USD
Pire transaction:
-816.70 USD
Bénéfice brut:
54 819.28 USD (5 709 038 pips)
Perte brute:
-50 964.93 USD (4 907 496 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 352.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 352.18 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
174
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
288 (51.15%)
Courts trades:
275 (48.85%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
6.85 USD
Bénéfice moyen:
188.38 USD
Perte moyenne:
-187.37 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 433.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 433.76 USD (7)
Croissance mensuelle:
-7.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
583.41 USD
Maximal:
6 460.80 USD (18.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.37% (6 460.80 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|310
|BRTBTC
|253
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCEUR
|4.7K
|BRTBTC
|-851
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCEUR
|803K
|BRTBTC
|-1.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +609.77 USD
Pire transaction: -817 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 352.18 USD
Perte consécutive maximale: -1 433.76 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis