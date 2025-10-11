- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 236
盈利交易:
733 (59.30%)
亏损交易:
503 (40.70%)
最好交易:
662.14 USD
最差交易:
-816.70 USD
毛利:
133 813.35 USD (13 778 393 pips)
毛利亏损:
-89 564.63 USD (8 259 719 pips)
最大连续赢利:
21 (3 785.71 USD)
最大连续盈利:
3 785.71 USD (21)
夏普比率:
0.16
交易活动:
34.18%
最大入金加载:
3.02%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
48
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.85
长期交易:
634 (51.29%)
短期交易:
602 (48.71%)
利润因子:
1.49
预期回报:
35.80 USD
平均利润:
182.56 USD
平均损失:
-178.06 USD
最大连续失误:
7 (-1 433.76 USD)
最大连续亏损:
-1 433.76 USD (7)
每月增长:
30.09%
年度预测:
365.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
583.41 USD
最大值:
6 460.80 USD (18.37%)
相对跌幅:
结余:
18.37% (6 460.80 USD)
净值:
1.71% (559.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|635
|BRTBTC
|601
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCEUR
|32K
|BRTBTC
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCEUR
|5.5M
|BRTBTC
|25K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +662.14 USD
最差交易: -817 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 785.71 USD
最大连续亏损: -1 433.76 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
177%
0
0
USD
USD
69K
USD
USD
19
0%
1 236
59%
34%
1.49
35.80
USD
USD
18%
1:100