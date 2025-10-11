- 자본
- 축소
트레이드:
1 313
이익 거래:
780 (59.40%)
손실 거래:
533 (40.59%)
최고의 거래:
662.14 USD
최악의 거래:
-816.70 USD
총 수익:
140 485.68 USD (14 705 883 pips)
총 손실:
-94 118.50 USD (8 786 392 pips)
연속 최대 이익:
21 (3 785.71 USD)
연속 최대 이익:
3 785.71 USD (21)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
36.29%
최대 입금량:
3.02%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
7.18
롱(주식매수):
670 (51.03%)
숏(주식차입매도):
643 (48.97%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
35.31 USD
평균 이익:
180.11 USD
평균 손실:
-176.58 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 421.50 USD)
연속 최대 손실:
-1 433.76 USD (7)
월별 성장률:
15.43%
연간 예측:
187.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
583.41 USD
최대한의:
6 460.80 USD (18.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.37% (6 460.80 USD)
자본금별:
1.71% (559.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|677
|BRTBTC
|636
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCEUR
|33K
|BRTBTC
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCEUR
|5.9M
|BRTBTC
|27K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +662.14 USD
최악의 거래: -817 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3 785.71 USD
연속 최대 손실: -1 421.50 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
185%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
21
0%
1 313
59%
36%
1.49
35.31
USD
USD
18%
1:100