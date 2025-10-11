- Büyüme
İşlemler:
563
Kârla kapanan işlemler:
291 (51.68%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (48.31%)
En iyi işlem:
609.77 USD
En kötü işlem:
-816.70 USD
Brüt kâr:
54 819.28 USD (5 709 038 pips)
Brüt zarar:
-50 964.93 USD (4 907 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 352.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 352.18 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
174
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
288 (51.15%)
Satış işlemleri:
275 (48.85%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
6.85 USD
Ortalama kâr:
188.38 USD
Ortalama zarar:
-187.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 433.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 433.76 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
583.41 USD
Maksimum:
6 460.80 USD (18.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.37% (6 460.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|310
|BRTBTC
|253
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCEUR
|4.7K
|BRTBTC
|-851
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCEUR
|803K
|BRTBTC
|-1.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +609.77 USD
En kötü işlem: -817 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 352.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 433.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok