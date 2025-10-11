SinaisSeções
Marios Skyrianidis

THPX AI 4C

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 179%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 242
Negociações com lucro:
738 (59.42%)
Negociações com perda:
504 (40.58%)
Melhor negociação:
662.14 USD
Pior negociação:
-816.70 USD
Lucro bruto:
134 563.54 USD (13 815 485 pips)
Perda bruta:
-89 755.96 USD (8 292 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (3 785.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 785.71 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
35.18%
Depósito máximo carregado:
3.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.94
Negociações longas:
637 (51.29%)
Negociações curtas:
605 (48.71%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
36.08 USD
Lucro médio:
182.34 USD
Perda média:
-178.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 433.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 433.76 USD (7)
Crescimento mensal:
30.39%
Previsão anual:
368.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
583.41 USD
Máximo:
6 460.80 USD (18.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.37% (6 460.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.71% (559.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCEUR 637
BRTBTC 605
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCEUR 32K
BRTBTC 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCEUR 5.5M
BRTBTC 26K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +662.14 USD
Pior negociação: -817 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 785.71 USD
Máxima perda consecutiva: -1 433.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 06:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 14:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 06:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 00:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 23:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
