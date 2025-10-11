- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 242
Negociações com lucro:
738 (59.42%)
Negociações com perda:
504 (40.58%)
Melhor negociação:
662.14 USD
Pior negociação:
-816.70 USD
Lucro bruto:
134 563.54 USD (13 815 485 pips)
Perda bruta:
-89 755.96 USD (8 292 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (3 785.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 785.71 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
35.18%
Depósito máximo carregado:
3.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.94
Negociações longas:
637 (51.29%)
Negociações curtas:
605 (48.71%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
36.08 USD
Lucro médio:
182.34 USD
Perda média:
-178.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 433.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 433.76 USD (7)
Crescimento mensal:
30.39%
Previsão anual:
368.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
583.41 USD
Máximo:
6 460.80 USD (18.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.37% (6 460.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.71% (559.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|637
|BRTBTC
|605
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCEUR
|32K
|BRTBTC
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCEUR
|5.5M
|BRTBTC
|26K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +662.14 USD
Pior negociação: -817 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 785.71 USD
Máxima perda consecutiva: -1 433.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
179%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
19
0%
1 242
59%
35%
1.49
36.08
USD
USD
18%
1:100