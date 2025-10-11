SeñalesSecciones
THPX AI 4C
Marios Skyrianidis

THPX AI 4C

Marios Skyrianidis
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 179%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 242
Transacciones Rentables:
738 (59.42%)
Transacciones Irrentables:
504 (40.58%)
Mejor transacción:
662.14 USD
Peor transacción:
-816.70 USD
Beneficio Bruto:
134 563.54 USD (13 815 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-89 755.96 USD (8 292 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (3 785.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 785.71 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
35.18%
Carga máxima del depósito:
3.02%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
6.94
Transacciones Largas:
637 (51.29%)
Transacciones Cortas:
605 (48.71%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
36.08 USD
Beneficio medio:
182.34 USD
Pérdidas medias:
-178.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 433.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 433.76 USD (7)
Crecimiento al mes:
30.39%
Pronóstico anual:
368.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
583.41 USD
Máxima:
6 460.80 USD (18.37%)
Reducción relativa:
De balance:
18.37% (6 460.80 USD)
De fondos:
1.71% (559.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCEUR 637
BRTBTC 605
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCEUR 32K
BRTBTC 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCEUR 5.5M
BRTBTC 26K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +662.14 USD
Peor transacción: -817 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3 785.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 433.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
No hay comentarios
