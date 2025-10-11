- Incremento
Total de Trades:
1 242
Transacciones Rentables:
738 (59.42%)
Transacciones Irrentables:
504 (40.58%)
Mejor transacción:
662.14 USD
Peor transacción:
-816.70 USD
Beneficio Bruto:
134 563.54 USD (13 815 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-89 755.96 USD (8 292 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (3 785.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 785.71 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
35.18%
Carga máxima del depósito:
3.02%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
6.94
Transacciones Largas:
637 (51.29%)
Transacciones Cortas:
605 (48.71%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
36.08 USD
Beneficio medio:
182.34 USD
Pérdidas medias:
-178.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 433.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 433.76 USD (7)
Crecimiento al mes:
30.39%
Pronóstico anual:
368.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
583.41 USD
Máxima:
6 460.80 USD (18.37%)
Reducción relativa:
De balance:
18.37% (6 460.80 USD)
De fondos:
1.71% (559.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|637
|BRTBTC
|605
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCEUR
|32K
|BRTBTC
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCEUR
|5.5M
|BRTBTC
|26K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
No hay comentarios
