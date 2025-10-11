- Прирост
Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
730 (57.79%)
Убыточных трейдов:
533 (42.20%)
Лучший трейд:
3 366.36 USD
Худший трейд:
-5 740.31 USD
Общая прибыль:
265 316.16 USD (13 604 877 pips)
Общий убыток:
-223 379.34 USD (7 965 053 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (5 452.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 452.18 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
46.20%
Макс. загрузка депозита:
7.19%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
646 (51.15%)
Коротких трейдов:
617 (48.85%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
33.20 USD
Средняя прибыль:
363.45 USD
Средний убыток:
-419.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 643.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 483.13 USD (2)
Прирост в месяц:
39.50%
Годовой прогноз:
479.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 814.12 USD
Максимальная:
21 555.13 USD (50.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.43% (21 555.13 USD)
По эквити:
15.14% (6 824.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|639
|BTCEUR
|624
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUBTC
|26K
|BTCEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUBTC
|12K
|BTCEUR
|5.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
