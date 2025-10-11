СигналыРазделы
THPX AI 1C
THPX AI 1C

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 140%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
730 (57.79%)
Убыточных трейдов:
533 (42.20%)
Лучший трейд:
3 366.36 USD
Худший трейд:
-5 740.31 USD
Общая прибыль:
265 316.16 USD (13 604 877 pips)
Общий убыток:
-223 379.34 USD (7 965 053 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (5 452.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 452.18 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
46.20%
Макс. загрузка депозита:
7.19%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
646 (51.15%)
Коротких трейдов:
617 (48.85%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
33.20 USD
Средняя прибыль:
363.45 USD
Средний убыток:
-419.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 643.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 483.13 USD (2)
Прирост в месяц:
39.50%
Годовой прогноз:
479.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 814.12 USD
Максимальная:
21 555.13 USD (50.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.43% (21 555.13 USD)
По эквити:
15.14% (6 824.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUBTC 639
BTCEUR 624
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUBTC 26K
BTCEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUBTC 12K
BTCEUR 5.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 366.36 USD
Худший трейд: -5 740 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5 452.18 USD
Макс. убыток в серии: -3 643.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
0.60 × 446
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.