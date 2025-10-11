- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
588
Profit Trade:
304 (51.70%)
Loss Trade:
284 (48.30%)
Best Trade:
1 916.64 USD
Worst Trade:
-2 500.13 USD
Profitto lordo:
113 783.21 USD (5 624 281 pips)
Perdita lorda:
-116 435.84 USD (4 713 790 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 031.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 031.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
201
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
299 (50.85%)
Short Trade:
289 (49.15%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-4.51 USD
Profitto medio:
374.29 USD
Perdita media:
-409.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 643.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 426.09 USD (7)
Crescita mensile:
-17.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 814.12 USD
Massimale:
21 555.13 USD (50.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.43% (21 555.13 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|304
|XAUBTC
|284
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCEUR
|2.7K
|XAUBTC
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCEUR
|912K
|XAUBTC
|-1.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 916.64 USD
Worst Trade: -2 500 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 031.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 643.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NCESC-Live
|0.44 × 221
Non ci sono recensioni