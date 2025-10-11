- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 273
Negociações com lucro:
735 (57.73%)
Negociações com perda:
538 (42.26%)
Melhor negociação:
3 366.36 USD
Pior negociação:
-5 740.31 USD
Lucro bruto:
266 728.52 USD (13 709 566 pips)
Perda bruta:
-224 332.74 USD (8 096 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (5 452.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 452.18 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
46.20%
Depósito máximo carregado:
7.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
649 (50.98%)
Negociações curtas:
624 (49.02%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
33.30 USD
Lucro médio:
362.90 USD
Perda média:
-416.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 643.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 483.13 USD (2)
Crescimento mensal:
32.83%
Previsão anual:
398.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 814.12 USD
Máximo:
21 555.13 USD (50.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.43% (21 555.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.14% (6 824.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|642
|BTCEUR
|631
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUBTC
|26K
|BTCEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUBTC
|12K
|BTCEUR
|5.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 366.36 USD
Pior negociação: -5 740 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5 452.18 USD
Máxima perda consecutiva: -3 643.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
141%
0
0
USD
USD
72K
USD
USD
19
0%
1 273
57%
46%
1.18
33.30
USD
USD
50%
1:100