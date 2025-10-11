SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX AI 1C
Marios Skyrianidis

THPX AI 1C

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 141%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 273
Negociações com lucro:
735 (57.73%)
Negociações com perda:
538 (42.26%)
Melhor negociação:
3 366.36 USD
Pior negociação:
-5 740.31 USD
Lucro bruto:
266 728.52 USD (13 709 566 pips)
Perda bruta:
-224 332.74 USD (8 096 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (5 452.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 452.18 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
46.20%
Depósito máximo carregado:
7.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
649 (50.98%)
Negociações curtas:
624 (49.02%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
33.30 USD
Lucro médio:
362.90 USD
Perda média:
-416.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 643.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 483.13 USD (2)
Crescimento mensal:
32.83%
Previsão anual:
398.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 814.12 USD
Máximo:
21 555.13 USD (50.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.43% (21 555.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.14% (6 824.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUBTC 642
BTCEUR 631
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUBTC 26K
BTCEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUBTC 12K
BTCEUR 5.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 366.36 USD
Pior negociação: -5 740 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5 452.18 USD
Máxima perda consecutiva: -3 643.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
0.60 × 446
Sem comentários
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
