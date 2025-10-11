- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 278
Gewinntrades:
736 (57.58%)
Verlusttrades:
542 (42.41%)
Bester Trade:
3 366.36 USD
Schlechtester Trade:
-5 740.31 USD
Bruttoprofit:
267 297.45 USD (13 709 819 pips)
Bruttoverlust:
-225 171.64 USD (8 193 513 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (5 452.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 452.18 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
46.20%
Max deposit load:
7.19%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.95
Long-Positionen:
653 (51.10%)
Short-Positionen:
625 (48.90%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
32.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
363.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-415.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 643.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 483.13 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.72%
Jahresprognose:
190.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 814.12 USD
Maximaler:
21 555.13 USD (50.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.43% (21 555.13 USD)
Kapital:
15.14% (6 824.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|644
|BTCEUR
|634
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUBTC
|26K
|BTCEUR
|16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUBTC
|12K
|BTCEUR
|5.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 366.36 USD
Schlechtester Trade: -5 740 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 452.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 643.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
NCESC-Live
|0.60 × 446
