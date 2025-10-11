SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX AI 1C
Marios Skyrianidis

THPX AI 1C

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 140%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 278
Gewinntrades:
736 (57.58%)
Verlusttrades:
542 (42.41%)
Bester Trade:
3 366.36 USD
Schlechtester Trade:
-5 740.31 USD
Bruttoprofit:
267 297.45 USD (13 709 819 pips)
Bruttoverlust:
-225 171.64 USD (8 193 513 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (5 452.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 452.18 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
46.20%
Max deposit load:
7.19%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.95
Long-Positionen:
653 (51.10%)
Short-Positionen:
625 (48.90%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
32.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
363.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-415.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 643.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 483.13 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.72%
Jahresprognose:
190.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 814.12 USD
Maximaler:
21 555.13 USD (50.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.43% (21 555.13 USD)
Kapital:
15.14% (6 824.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUBTC 644
BTCEUR 634
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUBTC 26K
BTCEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUBTC 12K
BTCEUR 5.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 366.36 USD
Schlechtester Trade: -5 740 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 452.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 643.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
0.60 × 446
Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.