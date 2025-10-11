- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 269
盈利交易:
733 (57.76%)
亏损交易:
536 (42.24%)
最好交易:
3 366.36 USD
最差交易:
-5 740.31 USD
毛利:
266 048.68 USD (13 673 429 pips)
毛利亏损:
-223 669.05 USD (8 063 365 pips)
最大连续赢利:
14 (5 452.18 USD)
最大连续盈利:
5 452.18 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
46.20%
最大入金加载:
7.19%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.97
长期交易:
647 (50.99%)
短期交易:
622 (49.01%)
利润因子:
1.19
预期回报:
33.40 USD
平均利润:
362.96 USD
平均损失:
-417.29 USD
最大连续失误:
8 (-3 643.58 USD)
最大连续亏损:
-6 483.13 USD (2)
每月增长:
32.62%
年度预测:
395.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8 814.12 USD
最大值:
21 555.13 USD (50.43%)
相对跌幅:
结余:
50.43% (21 555.13 USD)
净值:
15.14% (6 824.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|640
|BTCEUR
|629
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUBTC
|26K
|BTCEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUBTC
|12K
|BTCEUR
|5.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 366.36 USD
最差交易: -5 740 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5 452.18 USD
最大连续亏损: -3 643.58 USD
