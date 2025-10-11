- 자본
트레이드:
1 340
이익 거래:
779 (58.13%)
손실 거래:
561 (41.87%)
최고의 거래:
3 366.36 USD
최악의 거래:
-5 740.31 USD
총 수익:
278 770.38 USD (14 599 044 pips)
총 손실:
-229 974.74 USD (8 588 031 pips)
연속 최대 이익:
14 (5 452.18 USD)
연속 최대 이익:
5 452.18 USD (14)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
46.05%
최대 입금량:
7.19%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
682 (50.90%)
숏(주식차입매도):
658 (49.10%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
36.41 USD
평균 이익:
357.86 USD
평균 손실:
-409.94 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 643.58 USD)
연속 최대 손실:
-6 483.13 USD (2)
월별 성장률:
18.62%
연간 예측:
225.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 814.12 USD
최대한의:
21 555.13 USD (50.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.43% (21 555.13 USD)
자본금별:
15.14% (6 824.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|671
|XAUBTC
|669
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCEUR
|17K
|XAUBTC
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCEUR
|6M
|XAUBTC
|14K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 366.36 USD
최악의 거래: -5 740 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5 452.18 USD
연속 최대 손실: -3 643.58 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
163%
0
0
USD
USD
79K
USD
USD
21
0%
1 340
58%
46%
1.21
36.41
USD
USD
50%
1:100