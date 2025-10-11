- 成長
トレード:
1 273
利益トレード:
735 (57.73%)
損失トレード:
538 (42.26%)
ベストトレード:
3 366.36 USD
最悪のトレード:
-5 740.31 USD
総利益:
266 728.52 USD (13 709 566 pips)
総損失:
-224 332.74 USD (8 096 127 pips)
最大連続の勝ち:
14 (5 452.18 USD)
最大連続利益:
5 452.18 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
46.20%
最大入金額:
7.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
649 (50.98%)
短いトレード:
624 (49.02%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
33.30 USD
平均利益:
362.90 USD
平均損失:
-416.98 USD
最大連続の負け:
8 (-3 643.58 USD)
最大連続損失:
-6 483.13 USD (2)
月間成長:
32.83%
年間予想:
398.31%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 814.12 USD
最大の:
21 555.13 USD (50.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.43% (21 555.13 USD)
エクイティによる:
15.14% (6 824.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|642
|BTCEUR
|631
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUBTC
|26K
|BTCEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUBTC
|12K
|BTCEUR
|5.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
ベストトレード: +3 366.36 USD
最悪のトレード: -5 740 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5 452.18 USD
最大連続損失: -3 643.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
レビューなし
