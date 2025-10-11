シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX AI 1C
Marios Skyrianidis

THPX AI 1C

Marios Skyrianidis
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 141%
NCESC-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 273
利益トレード:
735 (57.73%)
損失トレード:
538 (42.26%)
ベストトレード:
3 366.36 USD
最悪のトレード:
-5 740.31 USD
総利益:
266 728.52 USD (13 709 566 pips)
総損失:
-224 332.74 USD (8 096 127 pips)
最大連続の勝ち:
14 (5 452.18 USD)
最大連続利益:
5 452.18 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
46.20%
最大入金額:
7.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
649 (50.98%)
短いトレード:
624 (49.02%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
33.30 USD
平均利益:
362.90 USD
平均損失:
-416.98 USD
最大連続の負け:
8 (-3 643.58 USD)
最大連続損失:
-6 483.13 USD (2)
月間成長:
32.83%
年間予想:
398.31%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 814.12 USD
最大の:
21 555.13 USD (50.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.43% (21 555.13 USD)
エクイティによる:
15.14% (6 824.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUBTC 642
BTCEUR 631
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUBTC 26K
BTCEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUBTC 12K
BTCEUR 5.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 366.36 USD
最悪のトレード: -5 740 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5 452.18 USD
最大連続損失: -3 643.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
0.60 × 446
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 03:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
THPX AI 1C
30 USD/月
141%
0
0
USD
72K
USD
19
0%
1 273
57%
46%
1.18
33.30
USD
50%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください