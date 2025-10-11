- Incremento
Total de Trades:
1 273
Transacciones Rentables:
735 (57.73%)
Transacciones Irrentables:
538 (42.26%)
Mejor transacción:
3 366.36 USD
Peor transacción:
-5 740.31 USD
Beneficio Bruto:
266 728.52 USD (13 709 566 pips)
Pérdidas Brutas:
-224 332.74 USD (8 096 127 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (5 452.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 452.18 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
46.20%
Carga máxima del depósito:
7.19%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.97
Transacciones Largas:
649 (50.98%)
Transacciones Cortas:
624 (49.02%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
33.30 USD
Beneficio medio:
362.90 USD
Pérdidas medias:
-416.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 643.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 483.13 USD (2)
Crecimiento al mes:
32.83%
Pronóstico anual:
398.31%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 814.12 USD
Máxima:
21 555.13 USD (50.43%)
Reducción relativa:
De balance:
50.43% (21 555.13 USD)
De fondos:
15.14% (6 824.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|642
|BTCEUR
|631
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUBTC
|26K
|BTCEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUBTC
|12K
|BTCEUR
|5.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Mejor transacción: +3 366.36 USD
Peor transacción: -5 740 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5 452.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 643.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
