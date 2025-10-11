- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
304 (51.70%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (48.30%)
En iyi işlem:
1 916.64 USD
En kötü işlem:
-2 500.13 USD
Brüt kâr:
113 783.21 USD (5 624 281 pips)
Brüt zarar:
-116 435.84 USD (4 713 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 031.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 031.50 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
201
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
299 (50.85%)
Satış işlemleri:
289 (49.15%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-4.51 USD
Ortalama kâr:
374.29 USD
Ortalama zarar:
-409.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 643.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 426.09 USD (7)
Aylık büyüme:
-17.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 814.12 USD
Maksimum:
21 555.13 USD (50.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.43% (21 555.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|304
|XAUBTC
|284
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCEUR
|2.7K
|XAUBTC
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCEUR
|912K
|XAUBTC
|-1.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 916.64 USD
En kötü işlem: -2 500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 031.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 643.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok