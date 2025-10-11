SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX AI 1C
Marios Skyrianidis

THPX AI 1C

Marios Skyrianidis
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
304 (51.70%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (48.30%)
En iyi işlem:
1 916.64 USD
En kötü işlem:
-2 500.13 USD
Brüt kâr:
113 783.21 USD (5 624 281 pips)
Brüt zarar:
-116 435.84 USD (4 713 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 031.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 031.50 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
201
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
299 (50.85%)
Satış işlemleri:
289 (49.15%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-4.51 USD
Ortalama kâr:
374.29 USD
Ortalama zarar:
-409.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 643.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 426.09 USD (7)
Aylık büyüme:
-17.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 814.12 USD
Maksimum:
21 555.13 USD (50.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.43% (21 555.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCEUR 304
XAUBTC 284
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCEUR 2.7K
XAUBTC -5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCEUR 912K
XAUBTC -1.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 916.64 USD
En kötü işlem: -2 500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 031.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 643.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NCESC-Live
0.44 × 221
2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 10:31
A large drawdown may occur on the account again
