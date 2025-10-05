- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
32 (94.11%)
Убыточных трейдов:
2 (5.88%)
Лучший трейд:
3.16 USD
Худший трейд:
-1.35 USD
Общая прибыль:
24.32 USD (3 667 pips)
Общий убыток:
-2.49 USD (237 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (16.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.80 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
5.37%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.16
Длинных трейдов:
18 (52.94%)
Коротких трейдов:
16 (47.06%)
Профит фактор:
9.77
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-1.25 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.35 USD (1)
Прирост в месяц:
3.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
1.44 USD (1.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.19% (1.38 USD)
По эквити:
10.44% (10.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|7
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|3
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|3
|USDCAD+
|3
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|2
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|4
|AUDCAD+
|2
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|0
|USDCHF+
|1
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD+
|559
|GBPJPY+
|688
|GBPAUD+
|626
|AUDCAD+
|319
|EURNZD+
|589
|EURUSD+
|153
|USDCAD+
|215
|AUDNZD+
|-21
|USDCHF+
|91
|GBPCAD+
|108
|CADCHF+
|52
|EURAUD+
|51
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.16 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.80 USD
Макс. убыток в серии: -1.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
