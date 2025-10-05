СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Breakthrough Strategy
Konstantin Kulikov

Breakthrough Strategy

Konstantin Kulikov
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VantageInternational-Live 10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
32 (94.11%)
Убыточных трейдов:
2 (5.88%)
Лучший трейд:
3.16 USD
Худший трейд:
-1.35 USD
Общая прибыль:
24.32 USD (3 667 pips)
Общий убыток:
-2.49 USD (237 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (16.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.80 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
5.37%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.16
Длинных трейдов:
18 (52.94%)
Коротких трейдов:
16 (47.06%)
Профит фактор:
9.77
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-1.25 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.35 USD (1)
Прирост в месяц:
3.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
1.44 USD (1.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.19% (1.38 USD)
По эквити:
10.44% (10.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD+ 7
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 3
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 3
EURUSD+ 3
USDCAD+ 3
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 2
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD+ 4
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 4
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 3
EURUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 0
USDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD+ 559
GBPJPY+ 688
GBPAUD+ 626
AUDCAD+ 319
EURNZD+ 589
EURUSD+ 153
USDCAD+ 215
AUDNZD+ -21
USDCHF+ 91
GBPCAD+ 108
CADCHF+ 52
EURAUD+ 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.16 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.80 USD
Макс. убыток в серии: -1.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Breakthrough Strategy EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001

Нет отзывов
2025.12.13 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 20:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breakthrough Strategy
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
122
USD
12
100%
34
94%
5%
9.76
0.64
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.