Konstantin Kulikov

Breakthrough Strategy

Konstantin Kulikov
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
32 (94.11%)
損失トレード:
2 (5.88%)
ベストトレード:
3.16 USD
最悪のトレード:
-1.35 USD
総利益:
24.32 USD (3 667 pips)
総損失:
-2.49 USD (237 pips)
最大連続の勝ち:
16 (16.80 USD)
最大連続利益:
16.80 USD (16)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
5.37%
最大入金額:
9.24%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.16
長いトレード:
18 (52.94%)
短いトレード:
16 (47.06%)
プロフィットファクター:
9.77
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
0.76 USD
平均損失:
-1.25 USD
最大連続の負け:
1 (-1.35 USD)
最大連続損失:
-1.35 USD (1)
月間成長:
3.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
1.44 USD (1.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.19% (1.38 USD)
エクイティによる:
10.44% (10.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD+ 7
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 3
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 3
EURUSD+ 3
USDCAD+ 3
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 2
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD+ 4
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 4
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 3
EURUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 0
USDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD+ 559
GBPJPY+ 688
GBPAUD+ 626
AUDCAD+ 319
EURNZD+ 589
EURUSD+ 153
USDCAD+ 215
AUDNZD+ -21
USDCHF+ 91
GBPCAD+ 108
CADCHF+ 52
EURAUD+ 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.16 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.80 USD
最大連続損失: -1.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Breakthrough Strategy EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001

レビューなし
2025.12.28 00:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 20:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
