- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
32 (94.11%)
損失トレード:
2 (5.88%)
ベストトレード:
3.16 USD
最悪のトレード:
-1.35 USD
総利益:
24.32 USD (3 667 pips)
総損失:
-2.49 USD (237 pips)
最大連続の勝ち:
16 (16.80 USD)
最大連続利益:
16.80 USD (16)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
5.37%
最大入金額:
9.24%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.16
長いトレード:
18 (52.94%)
短いトレード:
16 (47.06%)
プロフィットファクター:
9.77
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
0.76 USD
平均損失:
-1.25 USD
最大連続の負け:
1 (-1.35 USD)
最大連続損失:
-1.35 USD (1)
月間成長:
3.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
1.44 USD (1.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.19% (1.38 USD)
エクイティによる:
10.44% (10.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|7
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|3
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|3
|USDCAD+
|3
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|2
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|4
|AUDCAD+
|2
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|0
|USDCHF+
|1
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD+
|559
|GBPJPY+
|688
|GBPAUD+
|626
|AUDCAD+
|319
|EURNZD+
|589
|EURUSD+
|153
|USDCAD+
|215
|AUDNZD+
|-21
|USDCHF+
|91
|GBPCAD+
|108
|CADCHF+
|52
|EURAUD+
|51
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.16 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.80 USD
最大連続損失: -1.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Breakthrough Strategy EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
12
100%
34
94%
5%
9.76
0.64
USD
USD
10%
1:500