- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
32 (94.11%)
亏损交易:
2 (5.88%)
最好交易:
3.16 USD
最差交易:
-1.35 USD
毛利:
24.32 USD (3 667 pips)
毛利亏损:
-2.49 USD (237 pips)
最大连续赢利:
16 (16.80 USD)
最大连续盈利:
16.80 USD (16)
夏普比率:
0.78
交易活动:
5.37%
最大入金加载:
9.24%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.16
长期交易:
18 (52.94%)
短期交易:
16 (47.06%)
利润因子:
9.77
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-1.25 USD
最大连续失误:
1 (-1.35 USD)
最大连续亏损:
-1.35 USD (1)
每月增长:
3.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
1.44 USD (1.24%)
相对跌幅:
结余:
1.19% (1.38 USD)
净值:
10.44% (10.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|7
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|3
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|3
|USDCAD+
|3
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|2
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|4
|AUDCAD+
|2
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|0
|USDCHF+
|1
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD+
|559
|GBPJPY+
|688
|GBPAUD+
|626
|AUDCAD+
|319
|EURNZD+
|589
|EURUSD+
|153
|USDCAD+
|215
|AUDNZD+
|-21
|USDCHF+
|91
|GBPCAD+
|108
|CADCHF+
|52
|EURAUD+
|51
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.16 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16.80 USD
最大连续亏损: -1.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Breakthrough Strategy EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001
