Konstantin Kulikov

Breakthrough Strategy

Konstantin Kulikov
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
32 (94.11%)
亏损交易:
2 (5.88%)
最好交易:
3.16 USD
最差交易:
-1.35 USD
毛利:
24.32 USD (3 667 pips)
毛利亏损:
-2.49 USD (237 pips)
最大连续赢利:
16 (16.80 USD)
最大连续盈利:
16.80 USD (16)
夏普比率:
0.78
交易活动:
5.37%
最大入金加载:
9.24%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.16
长期交易:
18 (52.94%)
短期交易:
16 (47.06%)
利润因子:
9.77
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-1.25 USD
最大连续失误:
1 (-1.35 USD)
最大连续亏损:
-1.35 USD (1)
每月增长:
3.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
1.44 USD (1.24%)
相对跌幅:
结余:
1.19% (1.38 USD)
净值:
10.44% (10.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD+ 7
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 3
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 3
EURUSD+ 3
USDCAD+ 3
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 2
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD+ 4
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 4
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 3
EURUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 0
USDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD+ 559
GBPJPY+ 688
GBPAUD+ 626
AUDCAD+ 319
EURNZD+ 589
EURUSD+ 153
USDCAD+ 215
AUDNZD+ -21
USDCHF+ 91
GBPCAD+ 108
CADCHF+ 52
EURAUD+ 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.16 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16.80 USD
最大连续亏损: -1.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Breakthrough Strategy EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001

2025.12.13 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 20:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Breakthrough Strategy
每月30 USD
22%
0
0
USD
122
USD
12
100%
34
94%
5%
9.76
0.64
USD
10%
1:500
