Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
32 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.88%)
Mejor transacción:
3.16 USD
Peor transacción:
-1.35 USD
Beneficio Bruto:
24.32 USD (3 667 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.49 USD (237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (16.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.80 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.78
Actividad comercial:
5.37%
Carga máxima del depósito:
9.24%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
15.16
Transacciones Largas:
18 (52.94%)
Transacciones Cortas:
16 (47.06%)
Factor de Beneficio:
9.77
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-1.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.35 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
1.44 USD (1.24%)
Reducción relativa:
De balance:
1.19% (1.38 USD)
De fondos:
10.44% (10.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|7
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|3
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|3
|USDCAD+
|3
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|2
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCAD+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|4
|AUDCAD+
|2
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|0
|USDCHF+
|1
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCAD+
|559
|GBPJPY+
|688
|GBPAUD+
|626
|AUDCAD+
|319
|EURNZD+
|589
|EURUSD+
|153
|USDCAD+
|215
|AUDNZD+
|-21
|USDCHF+
|91
|GBPCAD+
|108
|CADCHF+
|52
|EURAUD+
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.16 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Breakthrough Strategy EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
12
100%
34
94%
5%
9.76
0.64
USD
USD
10%
1:500