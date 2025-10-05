SeñalesSecciones
Konstantin Kulikov

Breakthrough Strategy

Konstantin Kulikov
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
32 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.88%)
Mejor transacción:
3.16 USD
Peor transacción:
-1.35 USD
Beneficio Bruto:
24.32 USD (3 667 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.49 USD (237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (16.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.80 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.78
Actividad comercial:
5.37%
Carga máxima del depósito:
9.24%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
15.16
Transacciones Largas:
18 (52.94%)
Transacciones Cortas:
16 (47.06%)
Factor de Beneficio:
9.77
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-1.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.35 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
1.44 USD (1.24%)
Reducción relativa:
De balance:
1.19% (1.38 USD)
De fondos:
10.44% (10.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD+ 7
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 3
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 3
EURUSD+ 3
USDCAD+ 3
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 2
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD+ 4
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 4
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 3
EURUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 0
USDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD+ 559
GBPJPY+ 688
GBPAUD+ 626
AUDCAD+ 319
EURNZD+ 589
EURUSD+ 153
USDCAD+ 215
AUDNZD+ -21
USDCHF+ 91
GBPCAD+ 108
CADCHF+ 52
EURAUD+ 51
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.16 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.35 USD

Breakthrough Strategy EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001

2025.12.13 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 20:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
