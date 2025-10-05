SinaisSeções
Konstantin Kulikov

Breakthrough Strategy

Konstantin Kulikov
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
32 (94.11%)
Negociações com perda:
2 (5.88%)
Melhor negociação:
3.16 USD
Pior negociação:
-1.35 USD
Lucro bruto:
24.32 USD (3 667 pips)
Perda bruta:
-2.49 USD (237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (16.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.80 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
5.37%
Depósito máximo carregado:
9.24%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.16
Negociações longas:
18 (52.94%)
Negociações curtas:
16 (47.06%)
Fator de lucro:
9.77
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-1.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.35 USD (1)
Crescimento mensal:
3.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
1.44 USD (1.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.19% (1.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.44% (10.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD+ 7
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 3
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 3
EURUSD+ 3
USDCAD+ 3
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 2
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD+ 4
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 4
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 3
EURUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 0
USDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD+ 559
GBPJPY+ 688
GBPAUD+ 626
AUDCAD+ 319
EURNZD+ 589
EURUSD+ 153
USDCAD+ 215
AUDNZD+ -21
USDCHF+ 91
GBPCAD+ 108
CADCHF+ 52
EURAUD+ 51
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.16 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16.80 USD
Máxima perda consecutiva: -1.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Breakthrough Strategy EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001

Sem comentários
2025.12.13 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 20:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
