- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
32 (94.11%)
Negociações com perda:
2 (5.88%)
Melhor negociação:
3.16 USD
Pior negociação:
-1.35 USD
Lucro bruto:
24.32 USD (3 667 pips)
Perda bruta:
-2.49 USD (237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (16.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.80 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
5.37%
Depósito máximo carregado:
9.24%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.16
Negociações longas:
18 (52.94%)
Negociações curtas:
16 (47.06%)
Fator de lucro:
9.77
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-1.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.35 USD (1)
Crescimento mensal:
3.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
1.44 USD (1.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.19% (1.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.44% (10.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|7
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|3
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|3
|USDCAD+
|3
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|2
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPAUD+
|4
|AUDCAD+
|2
|EURNZD+
|3
|EURUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|0
|USDCHF+
|1
|GBPCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURAUD+
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD+
|559
|GBPJPY+
|688
|GBPAUD+
|626
|AUDCAD+
|319
|EURNZD+
|589
|EURUSD+
|153
|USDCAD+
|215
|AUDNZD+
|-21
|USDCHF+
|91
|GBPCAD+
|108
|CADCHF+
|52
|EURAUD+
|51
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.16 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16.80 USD
Máxima perda consecutiva: -1.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
12
100%
34
94%
5%
9.76
0.64
USD
USD
10%
1:500