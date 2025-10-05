SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Breakthrough Strategy
Konstantin Kulikov

Breakthrough Strategy

Konstantin Kulikov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
VantageInternational-Live 10
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
32 (94.11%)
Verlusttrades:
2 (5.88%)
Bester Trade:
3.16 USD
Schlechtester Trade:
-1.35 USD
Bruttoprofit:
24.32 USD (3 667 pips)
Bruttoverlust:
-2.49 USD (237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (16.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.80 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
5.37%
Max deposit load:
9.24%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
15.16
Long-Positionen:
18 (52.94%)
Short-Positionen:
16 (47.06%)
Profit-Faktor:
9.77
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
1.44 USD (1.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.19% (1.38 USD)
Kapital:
10.44% (10.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD+ 7
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 3
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 3
EURUSD+ 3
USDCAD+ 3
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 2
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD+ 4
GBPJPY+ 4
GBPAUD+ 4
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 3
EURUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 0
USDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURAUD+ 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD+ 559
GBPJPY+ 688
GBPAUD+ 626
AUDCAD+ 319
EURNZD+ 589
EURUSD+ 153
USDCAD+ 215
AUDNZD+ -21
USDCHF+ 91
GBPCAD+ 108
CADCHF+ 52
EURAUD+ 51
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.16 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Breakthrough Strategy EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/52858

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/23001

Keine Bewertungen
2025.12.28 00:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 20:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Breakthrough Strategy
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
122
USD
12
100%
34
94%
5%
9.76
0.64
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.