SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Breakthrough Strategy
Konstantin Kulikov

Breakthrough Strategy

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.18 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.35 USD (67 pips)
Perdita lorda:
-0.06 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
36.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.75%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.83
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.83
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.06 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.98% (1.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD+ 1
GBPAUD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD+ 0
GBPAUD+ 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD+ 28
GBPAUD+ 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.18 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Breakthrough Strategy
30USD al mese
0%
0
0
USD
100
USD
1
100%
2
100%
100%
5.83
0.18
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.