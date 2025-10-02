СигналыРазделы
Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 56%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
126 (86.30%)
Убыточных трейдов:
20 (13.70%)
Лучший трейд:
11.82 USD
Худший трейд:
-12.43 USD
Общая прибыль:
213.59 USD (64 162 pips)
Общий убыток:
-66.46 USD (23 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (35.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.74 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
1.72%
Макс. загрузка депозита:
19.84%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
82 (56.16%)
Коротких трейдов:
64 (43.84%)
Профит фактор:
3.21
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
1.70 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.85 USD (2)
Прирост в месяц:
11.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.23 USD (12.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (45.15 USD)
По эквити:
3.55% (14.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 56
USDJPY 45
XAUUSD 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 19
USDJPY 56
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 33K
USDJPY 594
XAUUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.82 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.74 USD
Макс. убыток в серии: -24.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoMarkets-Live
0.78 × 9
BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
Этот сигнал питается от   Советник SwiftCap Breakout применяет классическую модель прорыва, построенную на дневных диапазонах максимумов и минимумов.

Ссылка на продукт: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов, разработанные для золота, USTEC, USDJPY: файлы наборов, используемые в signals.zip

Параметры риска
Каждая сделка предполагает 3 % риска.   на основе текущего сальдо счета.

----------------------

Требования к брокеру
Для достижения наилучших результатов используйте брокера с узкими спредами и быстрым исполнением.
Рекомендуемый брокер:   https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Дополнительные примечания

  • Мартингейл и сетка не используются.

  • Все позиции защищены фиксированным стоп-лоссом и управляются динамической системой трейлинг-стопа.

  • Сделки совершаются только тогда, когда советник обнаруживает явные условия пробоя на поддерживаемых рынках.

Этот сигнал подходит пользователям, которым нужна дисциплинированная, автоматизированная торговля на пробое, основанная на четкой и проверенной стратегии.
Нет отзывов
2025.12.12 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
