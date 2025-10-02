- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|56
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|19
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|33K
|USDJPY
|594
|XAUUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GoMarkets-Live
|0.78 × 9
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
Этот сигнал питается от Советник SwiftCap Breakout применяет классическую модель прорыва, построенную на дневных диапазонах максимумов и минимумов.
Ссылка на продукт: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
---------------------
Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов, разработанные для золота, USTEC, USDJPY: файлы наборов, используемые в signals.zip
Параметры риска
Каждая сделка предполагает 3 % риска. на основе текущего сальдо счета.
----------------------
Требования к брокеру
Для достижения наилучших результатов используйте брокера с узкими спредами и быстрым исполнением.
Рекомендуемый брокер: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Дополнительные примечания
-
Мартингейл и сетка не используются.
-
Все позиции защищены фиксированным стоп-лоссом и управляются динамической системой трейлинг-стопа.
-
Сделки совершаются только тогда, когда советник обнаруживает явные условия пробоя на поддерживаемых рынках.
