Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
1.65 USD
Worst Trade:
-3.66 USD
Profitto lordo:
6.32 USD (910 pips)
Perdita lorda:
-3.66 USD (3 659 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (3.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
1.72%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-3.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.66 USD (1)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.66 USD (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (3.66 USD)
Per equità:
1.38% (2.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 5
USDJPY 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -3
USDJPY 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -3.1K
USDJPY 64
XAUUSD 257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.65 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.77 USD
Massima perdita consecutiva: -3.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
SwiftCap Breakout EA trading XAUUSD. USDJPY and USTEC.
Non ci sono recensioni
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
