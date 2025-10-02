- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
1.65 USD
Worst Trade:
-3.66 USD
Profitto lordo:
6.32 USD (910 pips)
Perdita lorda:
-3.66 USD (3 659 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (3.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
1.72%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-3.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.66 USD (1)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.66 USD (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (3.66 USD)
Per equità:
1.38% (2.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|5
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-3
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|-3.1K
|USDJPY
|64
|XAUUSD
|257
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.65 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.77 USD
Massima perdita consecutiva: -3.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
SwiftCap Breakout EA trading XAUUSD. USDJPY and USTEC.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
198
USD
USD
1
100%
10
90%
2%
1.72
0.27
USD
USD
2%
1:500