Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 56%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
146
盈利交易:
126 (86.30%)
亏损交易:
20 (13.70%)
最好交易:
11.82 USD
最差交易:
-12.43 USD
毛利:
213.59 USD (64 162 pips)
毛利亏损:
-66.46 USD (23 163 pips)
最大连续赢利:
17 (35.74 USD)
最大连续盈利:
35.74 USD (17)
夏普比率:
0.37
交易活动:
1.72%
最大入金加载:
19.84%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
3.25
长期交易:
82 (56.16%)
短期交易:
64 (43.84%)
利润因子:
3.21
预期回报:
1.01 USD
平均利润:
1.70 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
2 (-24.85 USD)
最大连续亏损:
-24.85 USD (2)
每月增长:
11.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.23 USD (12.75%)
相对跌幅:
结余:
9.93% (45.15 USD)
净值:
3.55% (14.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 56
USDJPY 45
XAUUSD 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 19
USDJPY 56
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 33K
USDJPY 594
XAUUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.82 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.74 USD
最大连续亏损: -24.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GoMarkets-Live
0.78 × 9
BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
该信号由……供电  SwiftCap Breakout EA ，它应用了一个基于每日最高价和最低价范围的经典突破模型。

产品链接： https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

该信号使用官方针对黄金、USTEC 和 USDJPY 开发的优化信号集文件： 信号集文件位于 signals.zip 中。

风险参数
每笔交易风险为3 %   根据当前账户余额计算。

----------------------

经纪人要求
为了获得最佳效果，请选择点差小、执行速度快的经纪商。
推荐经纪商：   https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

补充说明

  • 未使用马丁格尔或网格。

  • 所有仓位均采用固定止损进行保护，并采用动态追踪止损系统进行管理。

  • 只有当EA检测到支持的市场出现明显的突破条件时才会进行交易。

该信号适合希望根据清晰且经过验证的策略进行纪律严明、自动化的突破交易的用户。
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
SwiftCap Breakout EA
每月30 USD
56%
0
0
USD
442
USD
12
100%
146
86%
2%
3.21
1.01
USD
10%
1:500
