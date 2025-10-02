- 成长
交易:
146
盈利交易:
126 (86.30%)
亏损交易:
20 (13.70%)
最好交易:
11.82 USD
最差交易:
-12.43 USD
毛利:
213.59 USD (64 162 pips)
毛利亏损:
-66.46 USD (23 163 pips)
最大连续赢利:
17 (35.74 USD)
最大连续盈利:
35.74 USD (17)
夏普比率:
0.37
交易活动:
1.72%
最大入金加载:
19.84%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
3.25
长期交易:
82 (56.16%)
短期交易:
64 (43.84%)
利润因子:
3.21
预期回报:
1.01 USD
平均利润:
1.70 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
2 (-24.85 USD)
最大连续亏损:
-24.85 USD (2)
每月增长:
11.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.23 USD (12.75%)
相对跌幅:
结余:
9.93% (45.15 USD)
净值:
3.55% (14.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|56
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|19
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|33K
|USDJPY
|594
|XAUUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.82 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.74 USD
最大连续亏损: -24.85 USD
该信号由……供电 SwiftCap Breakout EA ，它应用了一个基于每日最高价和最低价范围的经典突破模型。
产品链接： https://www.mql5.com/en/market/product/150117
该信号使用官方针对黄金、USTEC 和 USDJPY 开发的优化信号集文件： 信号集文件位于 signals.zip 中。
风险参数
每笔交易风险为3 % 。 根据当前账户余额计算。
经纪人要求
为了获得最佳效果，请选择点差小、执行速度快的经纪商。
推荐经纪商： https://icmarkets.com/?camp=85950
补充说明
-
未使用马丁格尔或网格。
-
所有仓位均采用固定止损进行保护，并采用动态追踪止损系统进行管理。
-
只有当EA检测到支持的市场出现明显的突破条件时才会进行交易。
