|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|56
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|19
|USDJPY
|56
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|33K
|USDJPY
|594
|XAUUSD
|7.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GoMarkets-Live
|0.78 × 9
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
Esta señal está alimentada por SwiftCap Breakout EA aplica un modelo de ruptura clásico construido alrededor de rangos máximos y mínimos diarios.
Enlace del producto: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
---------------------
La señal utiliza los archivos de conjunto optimizados oficiales desarrollados para Gold, USTEC, USDJPY: Archivos de conjunto utilizados en signals.zip
Parámetros de riesgo
Cada operación implica un riesgo del 3 % basado en el saldo de la cuenta corriente.
----------------------
Requisitos del corredor
Para obtener el mejor rendimiento, utilice un bróker con spreads ajustados y ejecución rápida.
Corredor sugerido: https://icmarkets.com/?camp=85950
-----------------------
Notas adicionales
-
No se utiliza martingala ni cuadrícula.
-
Todas las posiciones están protegidas con un stop loss fijo y gestionadas con un sistema de trailing-stop dinámico.
-
Las operaciones se realizan solo cuando el EA detecta condiciones de ruptura limpias en los mercados compatibles.
