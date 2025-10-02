SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SwiftCap Breakout EA
Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 56%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
146
Transacciones Rentables:
126 (86.30%)
Transacciones Irrentables:
20 (13.70%)
Mejor transacción:
11.82 USD
Peor transacción:
-12.43 USD
Beneficio Bruto:
213.59 USD (64 162 pips)
Pérdidas Brutas:
-66.46 USD (23 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (35.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35.74 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
1.72%
Carga máxima del depósito:
19.84%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
3.25
Transacciones Largas:
82 (56.16%)
Transacciones Cortas:
64 (43.84%)
Factor de Beneficio:
3.21
Beneficio Esperado:
1.01 USD
Beneficio medio:
1.70 USD
Pérdidas medias:
-3.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.85 USD (2)
Crecimiento al mes:
11.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.23 USD (12.75%)
Reducción relativa:
De balance:
9.93% (45.15 USD)
De fondos:
3.55% (14.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 56
USDJPY 45
XAUUSD 45
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 19
USDJPY 56
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 33K
USDJPY 594
XAUUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GoMarkets-Live
0.78 × 9
BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
Esta señal está alimentada por   SwiftCap Breakout EA aplica un modelo de ruptura clásico construido alrededor de rangos máximos y mínimos diarios.

Enlace del producto: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

La señal utiliza los archivos de conjunto optimizados oficiales desarrollados para Gold, USTEC, USDJPY: Archivos de conjunto utilizados en signals.zip

Parámetros de riesgo
Cada operación implica un riesgo del 3 %   basado en el saldo de la cuenta corriente.

----------------------

Requisitos del corredor
Para obtener el mejor rendimiento, utilice un bróker con spreads ajustados y ejecución rápida.
Corredor sugerido:   https://icmarkets.com/?camp=85950

-----------------------

Notas adicionales

  • No se utiliza martingala ni cuadrícula.

  • Todas las posiciones están protegidas con un stop loss fijo y gestionadas con un sistema de trailing-stop dinámico.

  • Las operaciones se realizan solo cuando el EA detecta condiciones de ruptura limpias en los mercados compatibles.

Esta señal es adecuada para usuarios que desean realizar operaciones de ruptura automatizadas y disciplinadas basadas en una estrategia clara y probada.
No hay comentarios
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
