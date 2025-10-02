- 자본
- 축소
트레이드:
153
이익 거래:
131 (85.62%)
손실 거래:
22 (14.38%)
최고의 거래:
11.82 USD
최악의 거래:
-15.19 USD
총 수익:
229.90 USD (65 141 pips)
총 손실:
-81.84 USD (23 311 pips)
연속 최대 이익:
18 (38.28 USD)
연속 최대 이익:
38.28 USD (18)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
1.72%
최대 입금량:
19.84%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
3.27
롱(주식매수):
88 (57.52%)
숏(주식차입매도):
65 (42.48%)
수익 요인:
2.81
기대수익:
0.97 USD
평균 이익:
1.75 USD
평균 손실:
-3.72 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.85 USD)
연속 최대 손실:
-24.85 USD (2)
월별 성장률:
-1.65%
연간 예측:
-20.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
45.23 USD (12.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.93% (45.15 USD)
자본금별:
3.55% (14.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|58
|USDJPY
|48
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|20
|USDJPY
|53
|XAUUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|34K
|USDJPY
|595
|XAUUSD
|7.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.82 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38.28 USD
연속 최대 손실: -24.85 USD
이 신호는 다음에 의해 구동됩니다. SwiftCap Breakout EA 는 일일 최고가와 최저가 범위를 중심으로 구축된 고전적인 브레이크아웃 모델을 적용합니다.
제품 링크: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
---------------------
이 신호는 Gold, USTEC, USDJPY를 위해 개발된 공식 최적화된 설정 파일을 사용합니다. signals.zip에 사용된 설정 파일
위험 매개변수
각 거래에는 3 %의 위험이 사용됩니다. 현재 계좌 잔액을 기준으로 합니다.
----------------------
브로커 요구 사항
최상의 성과를 얻으려면 스프레드가 좁고 실행 속도가 빠른 브로커를 이용하세요.
---------------------------
추가 참고 사항
-
마팅게일이나 그리드는 사용되지 않습니다.
-
모든 포지션은 고정 손실 제한으로 보호되며 동적 트레일링 손실 제한 시스템으로 관리됩니다.
-
EA가 지원되는 시장 전반에서 확실한 돌파 조건을 감지할 때만 거래가 이루어집니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
56%
0
0
USD
USD
443
USD
USD
14
100%
153
85%
2%
2.80
0.97
USD
USD
10%
1:500