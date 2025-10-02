시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SwiftCap Breakout EA
Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 56%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
153
이익 거래:
131 (85.62%)
손실 거래:
22 (14.38%)
최고의 거래:
11.82 USD
최악의 거래:
-15.19 USD
총 수익:
229.90 USD (65 141 pips)
총 손실:
-81.84 USD (23 311 pips)
연속 최대 이익:
18 (38.28 USD)
연속 최대 이익:
38.28 USD (18)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
1.72%
최대 입금량:
19.84%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
3.27
롱(주식매수):
88 (57.52%)
숏(주식차입매도):
65 (42.48%)
수익 요인:
2.81
기대수익:
0.97 USD
평균 이익:
1.75 USD
평균 손실:
-3.72 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.85 USD)
연속 최대 손실:
-24.85 USD (2)
월별 성장률:
-1.65%
연간 예측:
-20.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
45.23 USD (12.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.93% (45.15 USD)
자본금별:
3.55% (14.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 58
USDJPY 48
XAUUSD 47
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 20
USDJPY 53
XAUUSD 75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 34K
USDJPY 595
XAUUSD 7.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11.82 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38.28 USD
연속 최대 손실: -24.85 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GoMarkets-Live
0.78 × 9
BlueberryMarkets-Live02
1.47 × 51
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
이 신호는 다음에 의해 구동됩니다.   SwiftCap Breakout EA  일일 최고가와 최저가 범위를 중심으로 구축된 고전적인 브레이크아웃 모델을 적용합니다.

제품 링크: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

---------------------

이 신호는 Gold, USTEC, USDJPY를 위해 개발된 공식 최적화된 설정 파일을 사용합니다. signals.zip에 사용된 설정 파일

위험 매개변수
각 거래에는 3 %의 위험이 사용됩니다.   현재 계좌 잔액을 기준으로 합니다.

----------------------

브로커 요구 사항
최상의 성과를 얻으려면 스프레드가 좁고 실행 속도가 빠른 브로커를 이용하세요.
추천 브로커:   https://icmarkets.com/?camp=85950

---------------------------

추가 참고 사항

  • 마팅게일이나 그리드는 사용되지 않습니다.

  • 모든 포지션은 고정 손실 제한으로 보호되며 동적 트레일링 손실 제한 시스템으로 관리됩니다.

  • EA가 지원되는 시장 전반에서 확실한 돌파 조건을 감지할 때만 거래가 이루어집니다.

이 신호는 명확하고 검증된 전략에 기반한 규율 있고 자동화된 돌파 거래를 원하는 사용자에게 적합합니다.
리뷰 없음
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 05:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.03 01:59
Share of trading days is too low
2025.10.03 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
