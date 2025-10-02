이 신호는 다음에 의해 구동됩니다. SwiftCap Breakout EA 는 일일 최고가와 최저가 범위를 중심으로 구축된 고전적인 브레이크아웃 모델을 적용합니다.



이 신호는 Gold, USTEC, USDJPY를 위해 개발된 공식 최적화된 설정 파일을 사용합니다. signals.zip에 사용된 설정 파일

위험 매개변수

각 거래에는 3 %의 위험이 사용됩니다. 현재 계좌 잔액을 기준으로 합니다.

브로커 요구 사항

최상의 성과를 얻으려면 스프레드가 좁고 실행 속도가 빠른 브로커를 이용하세요.

추가 참고 사항

마팅게일이나 그리드는 사용되지 않습니다.

모든 포지션은 고정 손실 제한으로 보호되며 동적 트레일링 손실 제한 시스템으로 관리됩니다.

EA가 지원되는 시장 전반에서 확실한 돌파 조건을 감지할 때만 거래가 이루어집니다.

이 신호는 명확하고 검증된 전략에 기반한 규율 있고 자동화된 돌파 거래를 원하는 사용자에게 적합합니다.